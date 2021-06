Paesaggi mozzafiato ed atmosfera magica in questo paesino che tutto il mondo invidia

Finalmente abbiamo tutti la mente proiettata verso le ferie. Ormai non manca molto, e ad agosto la maggior parte degli Italiani partirà per qualche bel viaggio. Alcuni andranno a visitare le meraviglie offerte dal nostro Paese. Altri invece approfitteranno della migliore situazione pandemica per tornare a viaggiare lontano.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di aiutare in questo senso, dando i migliori consigli. In un articolo precedente abbiamo indicato una meta che gli Italiani adorano e che sta ottenendo il plauso di molti esperti.

Anche oggi andiamo all’estero, a qualche ora dall’Italia. Più precisamente ci spostiamo in Grecia, in uno di quei luoghi che sicuramente abbiamo studiato tutti a scuola, e che merita assolutamente una visita. Paesaggi mozzafiato e atmosfera magica in questo paesino che tutto il mondo invidia.

Il leggendario oracolo

Oggi consigliamo di andare a Delfi. Questo gioiello si trova in Grecia Centrale, a circa due ore di macchina a nord ovest di Atene. Se quindi siamo in vacanza in Grecia Delfi è perfettamente raggiungibile per una gita di una giornata, anche se consigliamo di starci per una notte.

Delfi è celeberrima per essere stata la sede di un importantissimo oracolo nell’antica Grecia. Qui si dice che i greci venissero spessissimo per consultarlo, e scoprire così qualcosa sul loro futuro. L’oracolo era famoso per dare risposte ambigue, e che quindi non chiarivano mai completamente cosa sarebbe successo.

Il sito archelogico

Oggi il sito archeologico di Delfi contiene tantissimi luoghi di interesse, a partire dal Tempio di Apollo. Esso è il punto più importante del sito, dove una volta sedeva proprio la Pizia, la sacerdotessa che si occupava di dare i responsi. Oltre al Tempio c’è molto altro, tra cui uno stadio e un teatro.

Ma Delfi regala anche dei panorami meravigliosi della costa greca vista dall’alto, e infatti consigliamo di cenare nel piccolo comune per godersi lo spettacolo.

Paesaggi mozzafiato e atmosfera magica in questo paesino che tutto il mondo invidia. Delfi è un punto imprescindibile della cultura occidentale, consigliamo a tutti di vederlo almeno una volta nella vita.