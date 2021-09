In molti sono convinti che i sandali siano una calzatura da indossare solo ed esclusivamente nei mesi estivi, nel periodo che va da fine maggio a inizio settembre. In realtà, può sembrare strano, ma i sandali possono essere indossati anche in autunno, in certi casi addirittura in inverno inoltrato.

Vedremo assieme quali regole seguire se vogliamo portare le scarpe aperte anche dopo l’estate, senza rinunciare alla comodità e all’eleganza. Oggi, infatti, vedremo perché è incredibile, ma seguendo queste semplici regole possiamo mettere i sandali anche in autunno.

Quali modelli e quali colori scegliere per non rinunciare alle scarpe aperte

Sicuramente è importante dire che non tutti i sandali possono essere portati tutto l’anno. Sandali molto aperti e decorati, privi del tutto di tacco andrebbero portati solo nei mesi più caldi. Il modello di sandalo francescano in pelle, raso terra e molto nudo idem, andrebbe indossato al mare nei giorni più caldi.

Se, però, non vogliamo riporre i sandali nell’armadio in attesa della prossima estate, dovremo optare per modelli meno aperti, con un tacco superiore ai 2 centimetri e con colori più sobri e caldi.

Dovremo scegliere modelli semiaperti, che lascino scoperto o il tallone o la punta del piede, come dei sabot oppure dei sandali col laccetto dietro al tallone e con la punta chiusa. Ricordiamo che occorre sempre realizzare una pedicure prima di indossare scarpe aperte, in questo articolo abbiamo visto come farla a casa a costo zero.

Il tacco deve essere sempre presente, almeno alto 2 centimetri, in modo da slanciare la figura e dare un tocco di eleganza. Infine, dovremo scegliere colori sobri e caldi, magari con un bell’effetto opaco, come quello della pelle scamosciata. Colori perfetti per il mese autunnale sono la terra di Siena, il bordeaux, il blu cobalto e il verde bottiglia.

È incredibile ma seguendo queste semplici regole possiamo mettere i sandali anche in autunno

Ora che abbiamo capito quali tipi di modelli sono perfetti per i mesi estivi, vedremo assieme come abbinare i sandali per essere comodi e freschi senza rinunciare all’eleganza. Se sapremo abbinare nel modo giusto le scarpe aperte, infatti, potremo indossarle anche in situazioni formali come al lavoro o a scuola. L’importante è che il piede non sia troppo scoperto, ma questo vale anche per l’estate.

Possiamo portare i sandali con delle belle gonne lunghe aderenti di tessuto leggero oppure abbinati a dei jeans leggeri. In poche parole, potremo portarli con qualsiasi capo d’abbigliamento, purché l’abbinamento sia azzeccato.

Se fa freddo, possiamo anche indossare le calze, un bel collant decorato o delle francesine in tessuto per un effetto particolare che non passerà di certo inosservato.