Ci sono alcuni problemi della vita di tutti i giorni che sono molto comuni, e che dobbiamo risolvere. Per farlo, di solito ci troviamo di fronte a due soluzioni. La prima è quella di acquistare oggetti appositi per ogni situazione. La seconda invece è di guardarci attorno, e trovare una maniera creativa di risolvere il problema con oggetti di tutti i giorni.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa fornisce spesso consigli in questo senso. Ad esempio, se pensiamo all’orto, in un articolo precedente avevamo indicato un metodo davvero geniale per utilizzare delle bottiglie di plastica in modo utile e decorativo.

Oggi invece ci concentriamo sul vestiario, e su un inconveniente molto comune che essi possono causare. Forniremo poi una soluzione facilissima e che non richiede nessuna spesa. Sembra impossibile ma un piccolo elastico a costo zero può risolvere un comunissimo problema ai nostri pantaloni.

Evitiamo le brutte figure

A molti sarà capitato di avere una preoccupazione ben precisa. Siamo in pubblico, indossiamo i nostri jeans preferiti, e vogliamo fare bella figura. Ma c’è un problema che rischia di sorgere: la zip non riesce a stare su. Forse con il tempo si è un po’ allentata, ed adesso dopo un po’ che ci muoviamo tende a lasciarsi andare.

Le soluzioni per nostra fortuna non mancano.

Ecco cosa fare

Di sicuro c’è una soluzione ovvia a cui molti avranno pensato: far sostituire la zip. Altri, analizzando bene i pantaloni, e vedendo che hanno già una certa età, stanno pensando di buttarli direttamente.

Ma non è il caso di fare niente di tutto questo. Basta andare in cucina, e procurarci un piccolo elastico. A questo punto ne leghiamo un’estremità al gancetto della zip, e l’altra la attacchiamo al bottone centrale dei pantaloni. In tal modo l’elastico creerà una chiusura ulteriore alla nostra zip, e la terrà ben salda.

Sembra impossibile ma un piccolo elastico a costo zero può risolvere un comunissimo problema ai nostri pantaloni. Ricordiamo semplicemente una cosa importante: il colore dell’elastico. È vero che forse sarà praticamente invisibile, poiché piccolo e coperto dal tessuto. Ma se lo troviamo di un colore simile ai pantaloni è meglio, e garantiremo che nessuno lo noti.