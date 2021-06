Nella bell’Italia si possono trovare luoghi pochi noti che sono delle autentiche meraviglie. Se poi si ama la natura e si vuole fare un’indimenticabile passeggiata allora non si può mancare questo sentiero divino. Infatti sembra disegnato da Van Gogh questo sentiero italiano unico al mondo con 9 km di giallo profumato e le montagne che cadono nel blu del mare.

Un punto magnifico d’Italia

Tutti vorremmo vedere nella vita qualcosa di speciale e meraviglioso che ci lasci dentro come un meraviglioso ricordo da custodire. Ci sono vari luoghi a volte nascosti d’Italia, dove è possibile trovare tutto questo.

La Costiera amalfitana è il tratto di costa che va da Vietri sul Mare ad Amalfi. Dal paese della ceramica artistica a quello dell’ex Repubblica marinara. La strada che li congiunge è una serpentina stretta, scavata nella roccia delle montagne che in costiera scendono a mare. Questa strada è di costruzione non antica e risale al 1850. Era inizialmente disegnata per le carrette e i cavalli e poi poco per volta migliorata fino a giorni nostri.

Sembra disegnato da Van Gogh questo sentiero italiano unico al mondo con 9 km di giallo profumato e le montagne che cadono nel blu del mare

Prima che costruissero l’attuale statale 163 amalfitana, vi erano i sentieri e le viuzze che collegavano i vari paesi della costa. In parte sentierini collinari, in parte molti gradini e in parte mulattiere. Fra questi emerge un sentiero che prende il nome dalla coltivazione più diffusa su questa costa, il limone. Nasce così il Sentiero dei limoni, 9 km di autentica bellezza e poesia che congiunge due paesi famosi della Costiera amalfitana: Maiori e Minori.

Un sentiero unico

È un sentiero tranquillo e poco frequentato, perché le persone che arrivano in Costiera sono piuttosto attratte dal mare e dalle sue infinite spiagge e spiaggette. Ma per chi ama la camminata tranquilla attraverso i borghi caratteristici e il profumo dei limoni, questo sentiero è ciò che ci vuole. I paesaggi che si aprono sono mozzafiato e si ha da un lato il mare e dall’altro i terrazzamenti profumati e i panorami incredibili che solo questa parte d’Italia sa dare.

Riguardo al percorso lo possono fare tutti perché non ha difficoltà particolari e la Pro Loco potrà fornire tutte le indicazioni necessarie per una bella avventura tranquilla. Assolutamente da portare con sé la macchina fotografica.