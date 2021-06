Ormai bisogna fare attenzione a tutto, la truffa è dietro l’angolo. L’ultimo allarme è lanciato da una nota banca. Infatti, avvisa i suoi clienti di fare attenzione alla nuova mail o sms che gira sul web perché è una truffa ma sembra reale e molti cadono nella trappola. Nel comunicato della banca si legge che i frodatori sono persone specializzate e usano mail e sms che sembrano veri. Ma vediamo di cosa si tratta e quali sono i consigli per evitare di cadere nella trappola.

Attenzione alla nuova mail o sms che gira sul web perché è una truffa ma sembra reale e molti cadono nella trappola

La banca ING tramite mail avvisa tutti i suoi clienti di fare attenzione al tentativo di truffa che gira sul web con il loro nome. Nel comunicato si legge che è possibile ricevere una mail o un sms che sembrano inviati da ING. In realtà non lo sono. Il messaggio truffa chiede di accedere all’area riservata urgentemente. I frodatori specializzati fanno questo per impossessarsi dei codici personali, in modo da poter disporre del conto corrente.

Come non cadere in trappola?

La richiesta di accedere all’area riservata potrebbe arrivare sotto gli sms truffa ricevuti come accaduto in passato. I truffatori chiederanno di cliccare su un link che porterà ad una pagina che sembra quella della banca ING. Nella pagina è richiesto l’accesso con il codice personale, la data di nascita e il PIN.

La banca ING nel comunicato chiarisce che non inserisce mai link nei messaggi in cui sono richieste le credenziali di accesso.

La richiesta di accedere con le credenziali all’area riservata può avvenire anche tramite mail da un indirizzo che sembra quello di ING. Anche il contenuto è simile ai messaggi ING, il colore, i riferimenti e i numeri telefonici.

È molto facile cadere nella loro trappola. Nella mail chiedono al cliente di cliccare sul link e mettono in guardia su una presunta frode sul conto corrente o sulla carta.

La banca, che ripetiamo non c’entra nulla, avvisa di fare molta attenzione e di eliminare sms e mail immediatamente. Se si hanno dubbi è possibile contattare il numero verde 800.71.72.73 e per chi chiama da cellulare o dall’estero telefonare al numero 02 666 876.