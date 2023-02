Sembra di essere sui fiordi norvegesi ma siamo in Italia: ecco il borgo incantato a solo 1 ora da Milano

Sembra assurdo, eppure in Italia esiste un posto che ricorda tanto la Norvegia, un vero gioiello naturale ideale per un’uscita domenicale fuori porta da vivere con amici e familiari.

La stagione più fredda sta lentamente lasciando lo spazio a giornate che, gradualmente, diventano sempre più calde e luminose. Ci muoviamo verso la primavera e, questo clima spettacolare, non fa altro che aumentare la nostra voglia di viaggiare.

Gli amanti dei viaggi, infatti, sono perennemente alla ricerca di nuovi posti da esplorare, soprattutto all’estero. Spesso, purtroppo, esiste l’idea che visitare l’estero sia più esaltante che scoprire l’Italia, idea del tutto sbagliata e fuori luogo.

Anche in Italia, infatti, esistono luoghi a dir poco sensazionali, che tanto ricordano le bellezze sparse in tutto il Mondo. Chi di noi ha visto (o vorrebbe visitare) i meravigliosi fiordi norvegesi, ad esempio, potrebbe restare in Italia per un paradiso naturale davvero molto simile.

Nelle righe che seguono scopriremo finalmente il nome di un luogo a dir poco magico, che tanto ricorda i meravigliosi panorami della Norvegia. Si trova a soli pochi km di distanza da Milano, in mezzo alla natura, in un’atmosfera che ci sembrerà, quantomeno, surreale.

Sembra di essere sui fiordi norvegesi visitando questo paradiso terrestre affacciato a picco sul Lago d’Iseo

I fiordi norvegesi sono uno di quei luoghi da vedere “almeno una volta nella vita”. Questa dicitura molto romantica, in realtà rende perfettamente l’idea di quanto sia magici e spettacolari i fiordi norvegesi.

Si tratta di un paesaggio più unico che raro, costituito da una costa frastagliata, che crea insenature bagnate da corsi d’acqua che producono paesaggi da fiaba. Pareti rocciose che si innalzano fino a 400 metri sul livello del mare creano dei bacini naturali incredibili, che potremo scoprire e indagare attraverso una meravigliosa crociera. La bella notizia, però, è esiste un paesaggio bello tanto quanto quello dei fiordi, anche in Italia.

Dove si trova questo meraviglioso angolo di paradiso

Tra i laghi più belli d’Italia, precisamente sul Lago d’Iseo, nasce la bellissima Baia del Bogn, un posto che lascerebbe senza parole chiunque.

Si trova tra Riva di Solto e Castro, si apre questo luogo in cui la natura è l’assoluta padrona. Pareti rocciose enormi emergono dalle acque del lago, le cui acque prendono delle sfumature di blu intenso e verde smeraldo.

Spiagge bellissime in cui rilassarsi

Il Lago d’Iseo è uno di quei luoghi che dovremmo sempre tenere in considerazione per una fuga romantica o una pausa di relax in famiglia. Qui potremo visitare borghi suggestivi come Sulzano o Monte Isola, ma anche rilassarci su bellissime spiagge, come quella denominata “Piccola Tahiti”. Se, visitando la Baia del Bogn sembra di essere sui fiordi norvegesi, in questa spiaggia sembrerà di essersi calati in Polinesia.

Si trova a circa 20 minuti di auto di distanza dalla Baia del Bogn, precisamente a Marone, in provincia di Brescia. Questa spiaggia libera si affaccia direttamente sul lago, ed è circondata da una meravigliosa vista sulle

montagne che la circondano. Questa spiaggia, però, non è particolarmente adatta ai bambini, poiché le sue acque diventano subito profonde.

In ogni caso, questi luoghi sul Lago d’Iseo sono il perfetto compromesso per una vacanza meravigliosa a pochi km da Milano.