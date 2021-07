Tantissimi italiani scelgono ogni anno di passare le vacanze in Grecia, camminando tra casette di un bianco accecante e godendosi spiagge dorate. Eppure, non tutti sanno che in Italia esiste una piccola cittadina affacciata sul mare che presenta caratteristiche molto simili alle “cugine” greche. Infatti, sembra di essere in Grecia ma ci troviamo in un bellissimo borgo tutto italiano. Scopriamo subito di quale località si tratta.

Un piccolo borgo dalle vie squadrate e dalle case bianchissime

Quando si pensa alla Grecia insulare sono tre le caratteristiche che solitamente vengono in mente: mare incontaminato, spiagge e casette tradizionali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Infatti, è quasi impossibile pensare di passeggiare per Santorini o Mykonos senza immaginarsi le tipiche casette bianche e blu. Eppure non tutti sanno che nel Sud della Sardegna è possibile trovare una città con delle abitazioni abbastanza simili.

Parliamo di Calasetta, piccola cittadina posizionata nella zona settentrionale dell’isola di Sant’Antioco. Qui ci si potrà godere dei momenti di assoluta tranquillità, passeggiando tra case bianchissime e rilassandosi sdraiati su spiagge incontaminate.

Sembra di essere in Grecia ma ci troviamo in un bellissimo borgo tutto italiano

Che cosa fare quindi a Calasetta, piccolo angolo di tranquillità adagiato nel Sud della Sardegna? Sicuramente merita una visita il centro della città, con le sue vie regolari e le sue caratteristiche casette bianche e azzurre.

Allo stesso modo, non ci si dovrebbe perdere la possibilità di assaggiare le specialità culinarie della zona, tra cui la rinomata ventresca di tonno.

Infine, meritano una menzione particolare le spiagge che circondano questo piccolo borgo. Meritano sicuramente di essere visitate le spiagge di Cala Tuffi e Cala Lunga, piccole zone di tranquillità in cui godersi l’estate in un paradiso di serenità.

Insomma, un borgo veramente particolare, in cui godersi una tranquillità assoluta immersi in un’atmosfera veramente particolarissima e rilassante.

Approfondimento

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore