Appena porteremo la nostra macchina all’autolavaggio, ci sarà qualche piccione pronto a rilasciare i suoi escrementi direttamente sulla vernice appena lucidata.

Sembra una regola non scritta e siamo abituati a scherzarci sopra quando succede. Qualcuno dice che “porti bene”, altri si attrezzano subito per rimuovere l’escremento, altri ancora si limitano a ignorarlo.

Pericolo danni permanenti

Il problema è che più tempo le deiezioni rimarranno sulla vernice della nostra auto, maggiore sarà il rischio che queste provochino danni permanenti.

Forse in pochi lo sanno, eppure quando questi scarti colpiscono la nostra auto, il problema non sarà solo estetico, ma ben più profondo. Il che corrisponderà a parecchi soldi spesi per sistemare il danno. Scopriamo insieme quali danni subisce l’auto in queste situazioni e qual è il modo migliore per risolvere il problema.

Sembra assurdo ma ecco quali danni provoca un escremento di piccione alla vernice dell’auto

Capita spesso di vedere appollaiati su tetti e balconi gruppi ordinati di piccioni e altri uccelli. La diretta conseguenza di questo assembramento, però, saranno mucchi di escrementi su balaustre e davanzali. Fortunatamente, allontanare gli uccelli dalla nostra casa è possibile grazie a quest’oggetto geniale ed esteticamente bello.

Abbiamo così tanti impegni quotidiani che non ci fermeremmo mai a riflettere sui danni che potrebbe provocare, però, un escremento di piccione alla nostra auto. Invece, forse, sarà il caso di iniziare a pensarci, fosse anche solo per le spese da affrontare per riparare il danno.

La nostra auto, infatti, rischia davvero grosso e il motivo è molto semplice.

Rischio di corrosione dei materiali

Questi escrementi, infatti, oltre a essere fastidiosi e ripugnanti, sono caratterizzati da un elevato livello di acidità. Per questo motivo, potrebbero arrivare a corrodere i materiali su cui cadono.

In più, l’altro rischio è che questi escrementi, se lasciati a lungo sulla vernice dell’auto, potrebbero addirittura lasciare macchie permanenti, molto difficili da eliminare. È difficile da credere e sembra assurdo ma ecco quali danni provoca un escremento di piccione alla vernice dell’auto.

Ecco come risolvere il problema senza rovinare la vernice dell’auto

Per questi motivi si consiglia di eliminare le deiezioni il prima possibile dall’auto.

Chi è un grande estimatore della pulizia della propria auto potrà utilizzare i prodotti specifici che si trovano al supermercato o nei negozi specializzati. In altri casi, invece, si potrà utilizzare semplicemente dell’acqua, avendo però cura di non graffiare la vernice. La pressione del movimento, in questo caso, dovrà essere molto leggera.