Coltivare piante e orti non è per niente semplice. Sono necessarie passione, dedizione e cure continue. Tutto diventa ancora più difficile se il verde curato con amore, viene messo in pericolo da una minaccia.

Non stiamo parlando né delle intemperie, né di insetti infestanti. Le piante, spesso, vengono rovinate dall’arrivo di altri animali, molto meno controllabili dall’uomo. Si tratta di uccelli, piccioni e volatili in generale. Questi sono naturalmente attirati da piante e orti.

Per questo motivo, spesso, finiscono per attaccare e rovinare le coltivazioni. La domanda è: esiste un modo per evitare questi rischi, che non sia piantare in giardino uno spaventapasseri? Assolutamente sì. Vediamo insieme che allontanare gli uccelli da piante e giardini è possibile con quest’oggetto geniale che ci abbellisce anche casa.

La semplicità paga sempre

Esistono diversi trucchi per risolvere questa situazione. I volatili, in generale, sono spaventati e disturbati visivamente dalle cose che non conoscono.

È per questo che, nell’antichità, ma talvolta anche oggi, al centro dei campi venivano impiantati degli spaventapasseri. A parte questo metodo adatto solo a chi possiede un orto o un campo, esistono altri dissuasori visivi, anche belli esteticamente.

In commercio possiamo trovare dei finti “predatori”, ovvero dei dissuasori a forma di gufo o di uccelli predatori in volo. Basterà posizionare questi oggetti sul balcone o su un albero. In questo modo gli uccelli saranno spaventati da queste presenze, e quindi si allontaneranno.

Dissuasori o complementi d’arredo?

Esistono, inoltre, altri strumenti di dissuasione visivi belli e colorati, che sfruttano il riflesso dei raggi solari. È il caso delle strisce rotanti.

Basta appenderle sul balcone o in giardino per ottenere subito il risultato sperato. Queste strisce sfruttano il riflesso del sole per disturbare gli uccelli che, infatti, voleranno subito via appena saranno illuminati dal riflesso del sole.

Le strisce, oltretutto, sono disponibili sul mercato in diverse colorazioni, adatte a decorare gli spazi esterni con allegria e vivacità.

In questo articolo abbiamo visto che allontanare gli uccelli da piante e giardini è possibile con quest’oggetto geniale che ci abbellisce anche casa. È un oggetto che svolge due funzioni in una, ed è anche pratico e molto economico.