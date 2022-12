Semaforo verde per Wall Street: ecco il perchè i mercati probabilmente non scenderanno

La FED alza i tassi e come da attese continuerà a mantenere alta l’attenzione contro l’inflazione. Qualcuno rimane deluso perchè si aspettava che Jerome Powell dicesse “che nel prossimo anno i tassi sarebbero stati tagliati”. Quest’ultima ipotesi sarebbe stata un pessimo segnale per i mercati. Scopriamo il perchè, e cosa fare da ora in poi sui mercati.

Oggi deciderà la BCE e sicuramente alzerà i tassi, e questo farà salire il rendimento di alcuni titoli di Stato poliennali.

In parole povere ora spiegheremo come funziona un ciclo economico:

questo oscilla fra recessione ed espansione, nella prima vengono tagliati i tassi, nella seconda alzati. I mercati scendono durante una recessione e salgono durante l’espansione.

Se Powell avesse annunciato un taglio dei tassi nel prossimo anno, all’inizio i mercati avrebbero festeggiato con un portentoso rialzo, per poi far iniziare nei prossimi 1/2 giorni un ribasso duraturo. L’inflazione che potrebbe salire invece, restituisce il seguente scenario: ci sarà un atterraggio morbido dell’economia, e questo sarà semaforo verde per Wall Street. Il toro da ora in poi potrebbe uscire dal recinto. Per il momento si continua a proiettare che il minimo decennale possa essere stato segnato, e che fino a quando verranno tenuti al rialzo determinati livelli, a marzo 2023, in seguito a un ritracciamento da noi proiettato, verrà segnato un minimo molto superiore a quello del 2022. A fine 2023 i mercati dovrebbero essere di almeno un altro 10/15% più in alto di oggi. Questo almeno è quello che proiettano le nostre statistiche.

Il rialzo può continuare

La giornata di contrattazione del 14 dicembre si è chiusa ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.966,36

Nasdaq C.

11.170,89

S&P 500

3.995,32.

Semaforo verde per Wall Street: ecco un altro perchè

Oltre ai motivi macroeconomici poc’anzi indicati, ci sono anche ragioni grafiche a favore del toro sui mercati. In contesti similari di rialzo, le medie a 21 e 50 sul giornaliero sono sempre state incrociate al rialzo. Sul mensile ravvisiamo lo stesso pattern, e sembra che questo presto si formerà anche sul settimanale.

Fra oggi e domani quindi, si attende una ripresa degli acquisti. E questa dovrebbe essere duratura. Da ora a fine anno probabilmente vedremo un bel rialzo. E ci sarà da festeggiare con un buon panettone fatto in casa e un ottimo spumante italiano.

Cosa potrebbe salire di più? Bancari, media e tecnologici.

Vedremo cosa accadrà e se i supporti manterranno o meno, e se confermeranno o meno la view espressa.