Se fossi un cane, di che razza saresti in base al tuo segno zodiacale

Il nostro segno zodiacale può dire molto riguardo al nostro carattere e alla nostra personalità. Scopriamo, con questo simpatico gioco, a quale razza canina corrisponderebbe il nostro segno zodiacale.

Questo test può esserci anche d’aiuto se siamo in procinto di adottare un amico a quattro zampe. Vedremo segno per segno le razze con il carattere più simile al nostro e con quali avremmo maggiore compatibilità.

Se fossi un cane, di che razza saresti: i segni di fuoco è l’anima gemella canina

Ariete: questo segno di fuoco è instancabile! Gli Arieti lavorano, fanno sport, escono la sera… insomma sono i maratoneti dello Zodiaco. Per loro ci vuole una razza altrettanto energica come i Jack Russel o indipendente come i Basset Hound.

Leone: questo segno zodiacale connota una personalità da leader, talvolta vanitosa ma alquanto generosa. Il cane più rispondente a queste caratteristiche è il Pastore Tedesco e il Mastino Napoletano.

Sagittario: è il segno avventuriero dello Zodiaco. La curiosità, la voglia di scoprire cose nuove sono tratti tipici del Sagittario. Il cane che ama di più l’avventura è il Border Collie. Altri cani sempre curiosi per le novità sono i Beagle.

Segni di Terra: qual è il cane che ti somiglia di più

Toro: questo segno è simbolo della pacatezza. È anche amante della famiglia e quindi il cane giusto sarà un giocherellone che adora stare in compagnia come un Bovaro Bernese. Anche il Terranova, con il suo carattere flemmatico è il cane ideale per i nati sotto questo segno.

Vergine: è il segno zodiacale di chi è riservato ma sempre elegante. In questo aspetto somiglia al Levriero, sempre impeccabile. Il Dalmata, invece, rispecchia il lato timido della Vergine.

Capricorno: si tratta di un segno che ha a cuore i suoi famigliari come nessun altro ed è simbolo di fedeltà. Sono anche un po’ snob e talvolta solitari. Come cane fedelissimo alla propria famiglia citiamo il Boxer mentre una razza che ama anche starsene in disparte è il Bulldog francese.

Segni di Acqua: ecco il cane più simile al tuo segno

Cancro: volubile, un po’ lunatico ma grande romantico e dispensatore di coccole. Quale razza migliore di un Carlino, che passerebbe ore a ricevere carezze! Inoltre dalla mole non si direbbe ma l’Alano è un altro tenerone, perfetto per il Cancro.

Scorpione: un segno molto geloso e possessivo ma richiede anche una grande dose d’affetto. Rispecchiano entrambe queste caratteristiche sia i Chihuahua sia i Labrador, gelosi dei propri padroni ma davvero coccoloni.

Pesci: è il segno dei sognatori. Sono personalità delicate e sensibili ma a volte pantofolai. Il cane che più gli si addice è lo Chow Chow o il Bulldog.

Segni di Aria: qual è il cane giusto?

Gemelli: si caratterizza per il grande spirito di adattamento e per esser notevolmente socievole. Il Cavalier King Charles saprà adattarsi a qualsiasi padrone mentre il Gold Retriver è nato per stare anche con altri cani o gatti.

Bilancia: segno che spesso incarna l’essenza dell’amicizia. Amano vivere fuori dagli schemi e sono spesso disobbedienti. L’Alaskan Malamute e il Segugio sono amiconi ma anche difficili da educare.

Acquario: è l’estro fatto persona, stravaganti ed intelligenti. Potrebbero trovare la loro anima gemella canina nel Barboncino o nello Shar Pei.

Se fossi un cane, ecco quindi quale sarebbe la tua razza!