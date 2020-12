Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La Redazione di ProiezionidiBorsa continua ad informare in merito al pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti. Quest’anno, in particolare, moltissimi subordinati hanno dovuto sopportare ritardi e decurtazioni nella busta paga. La crisi finanziaria in atto ha infatti costretto molte aziende a ricorrere alla Cassa Integrazione con conseguenze negative per le retribuzioni.

In situazioni più sfortunate, i lavoratori rimasti senza occupazione hanno dovuto richiedere l’indennità NASPI all’INPS. In entrambi i casi gli stipendi sono scesi e i relativi pagamenti hanno subìto ritardi talvolta considerevoli. I dipendenti della pubblica amministrazione hanno, invece, conservato sia il posto di lavoro che la consueta retribuzione. Per loro, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, arriva anche l’accredito della tredicesima mensilità, pagata come sempre con lo stipendio di dicembre. Quindi, ecco tutti i dettagli e le novità sulla tredicesima di milioni di lavoratori pubblici. In questo articolo analizzeremo proprio le ultime notizie in merito a questa tematica.

La tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità, detta anche gratifica natalizia, è una consuetudine per moltissimi lavoratori dipendenti. Per quanto sia un pagamento molto gradito e atteso dagli interessati, non si tratta di un bonus.

Tredicesima e quattordicesima sono, infatti, semplicemente il frutto di una ripartizione del reddito annuo in più mensilità. Insomma, il datore di lavoro non eroga alcun bonus o premio ma semplicemente suddivide in tredici o quattordici pagamenti il RAL dei dipendenti. I lavoratori della pubblica amministrazione percepiscono la propria retribuzione in tredici rate e la tredicesima arriva con lo stipendio di dicembre. Il portale NOIPA pubblicherà proprio questa settimana tutti i cedolini dei dipendenti pubblici. Tra le informazioni più utili ci sono anche le date di pagamento che possono variare sulla base dell’amministrazione di riferimento.

I cedolini presenti sul portale riservato ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni riporteranno anche le date di accredito sui conti correnti. I primi a ricevere le competenze di dicembre e la tredicesima saranno i maestri delle scuole dell’infanzia e delle elementari. Questi lavoratori percepiranno lo stipendio lunedì 14 dicembre.

Il giorno successivo sarà la volta dei dipendenti delle varie amministrazioni provinciali, mentre mercoledì 16 dicembre arriveranno tutti gli altri stipendi pubblici. Insomma, per milioni di lavoratori è in arrivo il doppio accredito e il dettaglio sarà presto consultabile on line. Per i lavoratori privati, invece, le date possono differire a seconda del contratto di riferimento. Ricordiamo anche che alcuni accordi non prevedono la tredicesima mensilità, per approfondire questo argomento, consigliamo un nostro recente articolo.