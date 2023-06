Sei ancora in possesso di una banconota da 1.000 lire? Se è stata stampata in questo anno magico vale 2.200 euro

Le 1.000 lire con Giuseppe Verdi sono dei veri pezzi da collezione, i prezzi offerti dai collezionisti sono importanti. Non dovremmo lasciarci sfuggire l’occasione di monetizzare ma è necessario conoscere quali sono gli anni di stampa più remunerativi. Ecco una rassegna.

Le banconote da 1.000 con l’immagine di Giuseppe Verdi sono rimaste nella storia della Repubblica italiana. Ci hanno accompagnato per tanto tempo e quando eravamo piccoli riceverle ci rendeva davvero felici. Messe in circolazione nei primi anni Sessanta, hanno circolato fino ai prima anni Ottanta. Il secondo tipo emesso nel 1969 e in circolazione fino al 1981 è quella più famosa e che potrebbe avere un valore affettivo maggiore. Ma anche quello monetario non è da sottovalutare.

Tenendo conto della tiratura e dello stato di conservazione, il suo valore potrebbe essere maggiore rispetto alle banconote circolate in seguito. Quelle con Marco Polo e Montessori sono ricercate ma potremmo ricevere offerte inferiori.

Quanto valgono

La banconota da 1.000 lire con l’immagine di Giuseppe Verdi ha raggiunto 871 milioni di esemplari. Non esattamente una rarità, il suo valore quindi dipende in gran parte dall’anno di emissione. Se sei ancora in possesso di una banconota di un anno in particolare potresti aver fatto bingo. Vediamo di che anno si tratta. In generale le banconote da 1.000 lire con l’immagine di Giuseppe Verdi valgono 700 euro se Fior di Conio. Il valore potrebbe scendere fino a 50 euro quando lo stato di conservazione peggiora. Se conservata discretamente potremmo ricavarne 500 euro.

L’anno d’oro per le vecchie banconote da 1.000 lire con l’immagine di Verdi sarebbe il 1969. Quella del 20 febbraio 1969 la troviamo in vendita sui siti specializzati al prezzo di 2.200 euro. Se ne abbiamo di simili, date che si avvicinino, ben conservate, potremmo avere in casa un piccolo tesoretto.

Sei ancora in possesso di una banconota con Giuseppe Verdi? Sei ricco e non lo sai

Altre banconote da 1.000 lire che valgono oro sono quelle con errore taglio a farfalla, una che appartiene a una collezione privata è stata valutata 1.700 euro perché conservata ottimamente. Quindi attenzione alle nostre banconote che presentano irregolarità o stranezze, nelle stampe e nei numeri di serie. Le banconote del 1969 sono tutte richieste dai collezionisti che sono propensi a perdonare uno stato di conservazione non ottimale offrendo fino a 1.500 euro.

Anche le banconote del 1975 sono ricercate. Una del 5 agosto 1975 è in vendita al prezzo di 990 euro, quindi se ne abbiamo una di quegli anni, questo sarebbe il valore di riferimento. La banconota argento puro da 1.000 lire del 1968 con Giuseppe Verdi Silver Editalia è in vendita a 890 euro. Facciamo una ricerca su internet e segniamoci le serie che vengono maggiormente ricercate, sono quelle che ci faranno fare un ottimo guadagno.