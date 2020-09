Il sogno di tutti noi è avere una casa sempre in ordine. Ma quanta fatica dobbiamo impiegare perché sia così! Dobbiamo spendere ore e ore per pulire ogni oggetto. Ed ecco che, dopo poco, il nostro appartamento è di nuovo nel caos. Insomma, si tratta di un vero e proprio stress. Ma ci sono dei piccoli trucchi per mantenere sempre la casa in ordine. Si tratta di accorgimenti che ti aiuteranno a essere organizzato. Previeni invece che curare. Scegli l’arredamento giusto per rendere il tuo appartamento una vera delizia. Segui questi consigli e non dovrai più impazzire per mettere in ordine la tua casa.

Scegli dei mobili a scomparsa se il tuo appartamento è piccolo

Se vivi in una casa piccola, opta sempre per dei mobili a scomparsa. Nelle camere dei tuoi figli, scegli delle scrivanie a parete. In questo modo, dovrai aprirle solo quando sarà necessario. Anche le panche contenitore sono un’ottima idea. Potrai così prendere due piccioni con una fava. Moltiplicherai infatti le sedute disponibili e in più avrai un luogo dove riporre tutti gli oggetti.

Sfrutta ogni angolo

Per evitare di riempire il tuo appartamento di mobili e mensole, puoi riporre i tuoi oggetti con un trucco molto più intelligente. Attacca dei ganci sulle pareti e dietro le porte di ogni camera. Soprattutto all’ingresso. Così, appena entrerai in casa, saprai esattamente dove poggiare cappotto e borsa. Eviterai, insomma, di lasciare oggetti sparsi in giro!

Organizza la tua cucina in verticale

La cucina è una delle zone più frequentate della casa. E spesso si tratta di un ambiente piccolo. Dunque, devi ottimizzare tutto lo spazio che hai. Come? Massimizzalo a livello verticale. Appendi degli scaffali alle pareti per contenitori di spezie e biscotti. Ricorda sempre di sistemare gli oggetti più pesanti in basso. E, per non far vedere il contenitore della spazzatura, ecco un trucco geniale. Nascondilo sotto il lavello! Optando per queste scelte, la cucina sembrerà sempre in ordine!

Lo stesso discorso vale per il bagno. Usa dei piccoli contenitori. Dividi in questi asciugamani, trucchi e accessori vari. E non ci sarà mai un oggetto fuori posto!

Perciò, segui questi consigli e non dovrai più impazzire per mettere in ordine la tua casa. Non te ne pentirai!