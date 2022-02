Netflix lo aveva detto e lo ha fatto. E così una delle serie di maggior successo, vista praticamente da tutti, avrà la sua seconda stagione. Alcuni attori, anche tra i preferiti del pubblico, però non ci saranno più. Ma il successo sembra essere comunque assicurato. La prima stagione ha raggiunto il primo posto in Italia in pochissimo tempo e la sorte sembra uguale anche per la seconda stagione.

Il successo era assicurato anche per questo motivo

Il grande successo di questa serie TV ce lo potevamo aspettare un pò tutti. Questo perché la serie TV di cui stiamo parlando è un prodotto Shonda Rhimes, una delle più famose produttrici e sceneggiatrici americane. Lei, infatti, è colei che ha creato Grey’s Anatomy, Scandal, Le regole del delitto perfetto, The Catch, Bridgerton ed è uscita da poco su Netflix Inventing Anna.

Quest’ultima serie TV prodotta da Shondaland, la casa di produzione della Rhimes, è basata sulla storia vera di Anna Sorokin, famosa truffatrice che ha ingannato l’elite americana, interpretata dalla talentuosa Julia Garner. E, ovviamente, anche questa serie TV non poteva non arrivare nella top 10 di Netflix. Insomma, sembra proprio che ogni prodotto creato da Shondaland sia destinato ad avere successo.

Segniamoci in calendario il 25 marzo perché esce la seconda stagione di questa serie TV Netflix che ha stregato veramente tutti

Il 25 marzo 2022 uscirà la seconda stagione di Bridgerton. L’annuncio è stato fatto ieri sui profili social della piattaforma di streaming. È stato, infatti, lanciato il trailer con la data di lancio.

Come accennato, all’inizio alcuni attori non ci saranno più, infatti la storia prenderà un’altra piega e si focalizzerà sul fratello maggiore di Daphne, Anthony, interpretato da Jonathan Bailey. Al centro, quindi, della storia d’amore non ci sarà più la coppia Daphne-Hastings. E se la sorella di Anthony comparirà anche nella seconda stagione, il nostro caro amato Duca invece non ci sarà.

Quindi, segniamoci in calendario il 25 marzo perché esce la nuova stagione di Bridgerton e, visti i cambiamenti di trama, non possiamo perderla. La serie uscirà in contemporanea in tutti i Paesi, quindi non ci sarà modo di vederla prima. Non resta che andare sul nostro profilo Netflix e attivare le notifiche. Andiamo su Bridgerton e diciamo a Netflix di avvisarci quando è uscita, così il 25 marzo saremo pronti per la nuova stagione.

Approfondimento

Perfetto per chi soffre di diabete e glicemia alta, questo impasto è anche più sottile della pizza