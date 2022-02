Non tutti hanno la fortuna di poter tornare a casa e pranzare comodamente nella propria cucina. La maggior parte di noi è costretta a dover trascorre questa pausa in ufficio, in mensa, in una tavola calda o in qualche piccolo ristorante a due passi dal lavoro.

Una scelta forzata, che sovente non è assolutamente né economica né salutare. Infatti, spesso accade di mangiare panini, pizzette o altri alimenti, veloci da consumare ma anche calorici e poco sani.

Altre volte, per mancanza di tempo, si salta il pranzo pensando di rimediare a cena.

Ma questa non è una scelta molto saggia, perché saltando i pasti priviamo il nostro corpo di una serie di elementi necessari per il sostentamento. Inoltre, evitare il pranzo vuol dire arrivare affamati all’ora di cena e, di conseguenza, mangiare più del necessario.

Sono facili e veloci questi piatti pronti da portare in ufficio, per una pausa pranzo leggera ma gustosa

Per evitare quindi di mangiare in maniera poco sana, potrebbe essere necessario preparare il nostro pranzo la sera precedente. Magari abbondare con le dosi della cena, per poi conservare qualcosa per il giorno successivo.

Sono tanti i piatti che possiamo preparare in anticipo e conservare in frigo.

Ad esempio, pensiamo alla pasta fredda condita con pomodorini, tonno, olive e olio extravergine di oliva. Un piatto facilissimo, molto economico da preparare e soprattutto non necessita di essere scaldato. Magari aggiungiamo anche della cipolla cruda e una foglia di basilico, per rafforzare il gusto.

Non solo pasta, ma anche il riso può essere facilmente preparato la sera prima. Pensiamo al riso venere, condito con dei gamberetti rosolati in padella e delle verdure croccanti. Possiamo arricchire la ricetta poi aggiungendo una manciata di noci tritate grossolanamente.

Non solo primi piatti

Le torte salate sono una vera e propria salvezza. Possono essere farcite con alimenti crudi o cotti e sono semplicissime da preparare. La base possiamo comprarla al supermercato, qualche minuto in forno e il pranzo è pronto.

Non dimentichiamo la classica frittata, da preparare in pochi minuti. Oltre alle uova e al formaggio, possiamo aggiungere delle verdure di stagione o solo salumi e formaggi.

Se per cena abbiamo preparato un gustoso polpettone, allora conserviamone qualche fetta. Possiamo utilizzare la classica carne macinata, oppure prepararlo con patate, tonno e olive. Una ricetta perfetta per chi ha poco tempo a disposizione e non ha molta dimestichezza con i fornelli.

Sono facili e veloci questi piatti pronti, che si preparano in poco tempo e utilizzano semplici ingredienti.

