Come investire sulla pensione e come fare per una ricca vecchiaia

Dal TFR ai PAC, come fare per aggiungere soldi alla pensione dello Stato

Come investire sulla pensione e come accrescere le rendite è una domanda interessante. Il futuro dei lavoratori di oggi non è roseo se si pensa alla pensione futura. Tutti i motivi citati in premessa, cumulati, producono questo triste presagio. Per questo molti arrivano a scegliere la via dei Fondi pensione o di strumenti simili per poter accantonare qualcosa in vista della loro vecchiaia. Due gli strumenti più utilizzati che mirano a questo obiettivo. C’è il classico Fondo pensione dove i lavoratori possono destinare il loro TFR maturato durante i mesi di lavoro. E poi ci sono i PAC, cioè i Piani di accumulo dove i lavoratori possono versare mensilmente dei soldi per accumularli fin quando sarà il momento di andare in pensione.

Come investire sulla pensione e come fare a mettersi riparo

Il Fondo pensione è ormai uno strumento molto utilizzato soprattutto perché presenta diverse tipologie di vantaggio. La prima è che per il lavoratore che sceglie di destinare il TFR al Fondo pensione anziché lasciarlo all’azienda, il rendimento delle somme accantonate è maggiore . Inoltre si può godere di un trattamento fiscale abbastanza agevolato che consente un netto risparmio sulle tasse da versare. Al Fondo pensione possono versare privatamente i lavoratori. Ma può essere anche direttamente l’azienda per cui lavora il dipendente, a provvedere a versare il TFR del lavoratore al Fondo stesso. Grazie a questi strumenti si possono ottenere una pensione complementare e una rendita aggiuntiva da affiancare alla pensione che si percepirà dallo Stato una volta raggiunti i requisiti previsti dal sistema previdenziale.

Come destinare soldi ogni mese

I Fondi pensione nascono con l’obiettivo di rendere più cospicua la pensione futura dei lavoratori. Versando in un fondo infatti l’obiettivo è previdenziale cioè la rendita futura da garantirsi una volta terminato il periodo lavorativo. Il Piano di accumulo invece è un’altra cosa e non nasce esclusivamente per fini previdenziali. Certo, può essere utilizzato anche per le pensioni complementari e le rendite. Ma in genere sono utilizzati per obiettivi di breve termine come può essere l’acquisto di una casa, di una auto o per qualsiasi altra esigenza. Il Piano di accumulo consente anche a chi non ha un lavoro di poter versare mese per mese anche piccole somme per raggiungere l’obiettivo prefissato.