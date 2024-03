Segnato il massimo a Wall Street? Il punto su Verizon

Al momento, nonostante la debolezza degli ultimi giorni non si ravvisato elevate probabilità che possano far iniziare un ritracciamento. Ci sono alcuni indicatori, fra cui il Vix, che non danno indicazioni in tal senso. Una risposta abbastanza attendibile potrebbe venire nei prossimi 2 giorni di contrattazione. Segnato il massimo a Wall Street? La salita da inzio anno è stata molto forte e il ritracciamento degli ultimi 2/3 giorni non ha rotto nè supporti e nemmeno fatto variare ad esempio le medie giornaliere dell’Alligator indicator. Al momento, come leggeremo nei prossimi paragrafi, non vediamo grossi pericoli in formazione.

Verizon ora potrebbe accelerare al rialzo

Le azioni negli ultimi giorni hanno chiuso le giornate di contrattazione intorno al prezzo di 40,87 dollari. Nel dicembre del 2020 hanno segnato il massimo a 55,87 e da quel momento in poi si è assistito ad una forte discesa fino ai 30 dollari circa dell’ottobre dello scorso anno. Negli ultimi 3 mesi parrebbe in formazione una figura di bottom di lungo termine. Pattern comunque, che dovrà essere ulteriormente confermato su base trimestrale, quindi a fine marzo. Per il momento, Verizon ha lasciato alle spalle sia il POC annuale (40 dollari) che quello del 2023 (33,6 dollari circa). Inoltre, i prezzi si sono appoggiati sia a livello mensile che trimestrale sulle labbra dell’Alligator indicator, e questo rappresenta un forte segnale di forza di medio lungo termine. Dai livelli attuali, i prezzi sembrerebbero pronti per ritornare sui massimi segnati nel mese di gennaio in area 43,21.

Primo supporto a 39,14. A livello pluriennale, sempre l’Alligator indicator è impostato al rialzo. Questo lascia presupporre che nei prossimi mesi ci potrebbe essere un’accelerazione e che entro pochi anni, se i supporti di volta in volta reggeranno, potrebbero essere raggiunti i massimi toccati nell’anno 2020.

Il giudizio degli analisti come riportato dal sito Marketscreener è il seguente:

raccomandazione accumulate con target medio a 45,36 dollari.

Segnato il massimo a Wall Street? I livelli da monitorare di breve termine per mantenere il polso della situazione

La giornata di contrattazione del 26 marzo ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.282,33

Nasdaq C.

16.315,70

S&P500

5.203,58.

Negli ultimi giorni i prezzi hanno mostrato una certa debolezza. Al momento è ancora prematuro dire che sia già iniziata una discesa, in quanto mancano le conferme che attendiamo entro questo venerdì.

Come regolarsi quindi? Sempre allo stesso modo.

Probabilità elevate che sia iniziato un ritracciamento se la chiusura di contrattazione giornaliera e poi settimanale sarà inferiore ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

38.760

Nasdaq C.

15.951

S&P500

5.131.

