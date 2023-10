A Piazza Affari c’è un drappello di azioni caratterizzate da una bassa volatilità e dalla bassa correlazione con l’andamento dell’indice principale. Ciò vuol dire che nei casi di crollo dei mercati azionari resistono meglio e per questo motivo sono note come azioni difensive. Alla chiusura del 27 ottobre abbiamo registrato un segnale ribassista su una delle azioni difensive per eccellenza: Italgas. Quale potrebbero essere gli effetti su questo titolo che presenta un rendimento del dividendo ben superiore al 6%?

Le raccomandazioni degli analisti

La view degli analisti su Italgas è molto variegata. Si passa, infatti, dai cinque esperti che hanno una rating Compra Adesso a quello che ha un rating Vendi Adesso. Nel mezzo ci sono cinque esperti che hanno una posizione neutrale con rating Mantieni.

Dal punto di vista del target di prezzo a un anno, invece, la situazione, complice anche il ribasso delle quotazioni, è molto buona. Come si vede dal grafico, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 27% circa, che passa al 47% circa nel caso più ottimistico. È interessante notare, poi, che anche nel caso più pessimistico le azioni Italgas risultano essere sottovalutate di oltre il 10%.

Segnale ribassista su una delle azioni difensive per eccellenza: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 27 ottobre a 4,708 €, in ribasso dello 0,42% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista e con la formazione della figura del Three Black Crows (una figura tipica delle candlestick giapponesi) potrebbe ulteriormente rafforzarsi. Nei prossimi giorni avremo la prova decisiva riguardo la forza dei ribassisti. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con il supporto in area 4,677 € che già in passato aveva frenato la spinta ribassista. Qualora questa volta, però, il supporto non dovesse funzionare, allora il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

Letture consigliate

Idee per ricette facili e originali anche con la frutta per la festa di Halloween con i bambini