Idee per ricette facili e originali anche con la frutta per la festa di Halloween con i bambini

Consigli per preparare golosi stuzzichini di Halloween e non sprecare frutta e verdura troppo mature.

La festa più spaventosa dell’anno è alle porte e chi ama festeggiarla sicuramente si sta già portando avanti con i preparativi.

Il 31 ottobre torna Halloween, momento di festa per grandi e piccini.

C’è chi adora mascherarsi e cerca l’idea per il costume più originale e chi deve organizzare una festa a casa.

Ma c’è anche chi non ama tanto Halloween per la festa quanto piuttosto il ponte vacanziero che questa porta con sé.

Detto questo, soprattutto se hai dei bambini e siete abituati a festeggiare questa ricorrenza d’importazione americana, sicuramente sarai in cerca di qualche ispirazione.

Pianificare una festa a casa non è mai facile, soprattutto perché oltre a scegliere le migliori decorazioni devi anche pensare a cosa cucinare.

I bambini, si sa, hanno gusti difficili e vorrebbero approfittare dell’occasione per mangiare solo cibo spazzatura.

Ma ecco che arrivano in tuo soccorso queste idee per ricette facili e originali anche con la frutta.

Zucca? Non solo

Approfittando della stagionalità connessa alla simbologia della festa, sarebbe un peccato non preparare piatti a base di zucca.

Sul versante dolce, consigliatissima la torta zucca e cioccolato ma puoi anche orientarti su una spettacolare torta salata.

Basta stendere sulla sfoglia un ripieno di zucca, carne e formaggio, ricoprendolo poi con un altro disco di pasta.

Naturalmente, prima dovrai intagliare occhi, naso e bocca per riprodurre la tipica espressione spaventosa delle zucche da decorazione.

In entrambi i casi si tratta di ricette molto veloci, pensate per non perdere troppo tempo in cucina.

Idee per ricette facili e originali anche con la frutta per un party di Halloween da paura

Ma la zucca non è la sola protagonista della festa.

Anche banane e mandarini possono diventare ottimi stuzzichini, spaventosi e sfiziosi al tempo stesso.

Taglia a metà le banane e decorane ciascuna con gocce di cioccolato per fare occhi e bocca: sembreranno deliziosi fantasmini.

I mandarini, sbucciati e decorati con un picciolo a base di sedano diventano invece simpatiche zucche.

I kiwi, invece, si trasformano in mini Frankenstein.

Sbucciali lasciando un pochino di peluria su un lato, fai gli occhi con gocce di cioccolato e le braccia con bastoncini di pretzel salati.

Insomma, con queste ricette hai l’occasione di fare colpo sugli ospiti, mangiare sano ed evitare di sprecare la frutta in eccesso.