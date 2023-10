Pantaloni Armani a 88 euro, Maglia Gucci a 100 euro e felpa Versace a 111 euro: dove trovare le grandi marche a prezzi modici

È una stagione particolare questa che stiamo vivendo. La crisi economica ci invita a trovare le vere occasioni anche se siamo appassionati di firme importanti. Alcuni siti offrono pezzi imperdibili e noi non possiamo farceli sfuggire.

Se pensiamo che un look firmato può costarci un occhio della testa potremmo avere ragione. Ma potremmo anche sbagliare perché se non ci arrendiamo siamo in grado di scovare l’affare. Online si trovano ottimi capi che arricchiscono il guardaroba e assecondano la nostra voglia di essere trendy e alla moda.

Per esempio sul sito Yoox troviamo un paio di pantaloni Emporio Armani al prezzo di 88 euro. Disponibili le taglie 52 e 54. È molto difficile trovare abbigliamento di marche importanti a prezzi simili e quando capita l’occasione bisogna approfittarne. Il problema però esiste, non è tutto oro ciò che luccica. Ed è la taglia. Di solito a questi prezzi troviamo le taglie forti e spesso questo è un ostacolo all’acquisto.

Siti affidabili

Pantaloni Armani a 88 euro ma non solo. Pensiamo al marchio Gucci che per un paio di calze stilizzate ci fa spendere più di 150 euro. Troviamo anche online prezzi incredibili che per molte tasche sono irraggiungibili. Sul sito Quellochedesideri è in vendita una maglia nera Gucci taglia S al prezzo di 100 euro. In questo caso la taglia potrebbe essere tra quelle più ricercate e l’acquisto appare davvero imperdibile.

Anche l’abbigliamento Versace e tra quelli più desiderati che ci fanno sentire unici quando lo indossiamo. E anche in questo caso i prezzi sono proibitivi. Ma su Zalando troviamo una felpa Versace jeans Couture al prezzo di 111 euro. Zalando spesso ci regala queste offerte ed è un sito di riferimento per chi vuole abbinare marchi top con prezzi abbordabili.

Pantaloni Armani a 88 euro e occasioni varie

Ci sono tanti altri marchi che ci permettono di sfruttare le offerte del periodo. Just Cavalli offre una gamma di pantaloni a prezzi che variano da 37 euro a 52 euro sui siti Yoox, Saldissimo e Griffeshop. I pantaloni di Valentino Garavani costano nettamente di più ma su VestiaireCollective ne troviamo un paio al prezzo di 176 euro. I pantaloni di Valentino in genere non costano meno di 340 euro.

Su Raphael Fashion è in vendita una polo uomo Prada al prezzo di 85 euro, una vera rarità. Le polo Prada in genere costano dai 500 euro in su. Su VestiaireCollective troviamo una polo Dior al prezzo di 225 euro e i prezzi cominciano a salire e diventare importanti. Ma su Comprainsaldo troviamo una grande occasione, una polo Versace bianca al prezzo di 109 euro. Un buon investimento per questo autunno che si preannuncia molto caldo da diversi punti di vista.