La fortuna per gli antichi romani era la famosa Dea bendata. Si pensava, infatti, che non vedesse proprio per non predestinare nessuno ai suoi interessanti favori.

Già dall’antichità, però, le persone si chiedevano da cosa dipendesse la fortuna che alcuni avevano in abbondanza e altri no. Le spiegazioni possono essere tante e diverse, ma c’è una tradizione che vede negli astri la causa prima e ultima di tutto ciò. Infatti, per chi ci crede pare proprio che la posizione delle stelle nel momento in cui nasciamo influisca molto sul nostro carattere e sulla nostra fortuna.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

In cuor nostro tutti speriamo di trovare il nostro segno zodiacale inserito nella lista dei segni fortunati. Tuttavia, anche le Stelle si comportano come l’antica Dea bendata romana. Per il mese di ottobre, infatti, pare che ci siano alcuni segni più fortunati di altri, vediamoli insieme. Infatti, secondo l’oroscopo questi segni zodiacali sono baciati dalla fortuna a ottobre.

Il Toro e i Gemelli

Partiamo dal Toro: le persone nate sotto questo segno sono sempre molto concrete e non vogliono passare per superficiali. Di solito, sono persone sempre fortunate in ambito amoroso e professionale e ottobre non fa eccezione. La loro fortuna dipende anche molto da come queste persone riescono a superare i problemi: la loro grande abilità di usare la logica è leggendaria. Dunque, si prevede un grande mese di ottobre per il Toro proprio a causa della capacità analitica delle persone nate sotto questo segno.

Se pensiamo, invece, ai Gemelli troviamo un altro segno molto fortunato. A differenza, però, della logica del Toro, la grande qualità di queste persone è la determinazione. I Gemelli sono persone estremamente determinate e focalizzate sull’ottenimento dei propri obiettivi. Di conseguenza, alcuni esperti astrologi dicono che la fortuna da cui sono baciati dipenda dalla loro attitudine seria verso la vita.

Secondo l’oroscopo questi segni zodiacali sono baciati dalla fortuna a ottobre

Mentre ci sono alcuni segni che rischiano di perdere tanti soldi a ottobre, c’è un ultimo che in realtà è fortunatissimo: il Cancro. I nati sotto questo segno hanno la capacità di costruire delle relazioni umane davvero speciali. La fortuna in questione, infatti, non è tanto economica quanto sentimentale e amorosa. Non si deve, però, subito pensare alle relazioni di coppia, anche in amicizia il Cancro è un segno davvero speciale.

Approfondimento

Sono questi i segni zodiacali più fedeli in amore e amicizia secondo l’oroscopo.