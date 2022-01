Pochi ingredienti per questa irresistibile e golosissima cheesecake pronta in 10 minuti utilizzando il cioccolato avanzato dalle feste

Tutti impazziscono per questo dolce al primo boccone. La cheesecake è davvero uno dei dolci più apprezzati, insieme ad un buon tiramisù e una gustosa torta di mele. Molte sono le versioni che si possono preparare con le proprie mani con grande successo come per questa classic lemon cheesecake.

Questo fantastico dolce, conosciuto per il suo soffice ripieno, conquisterà tutti, anche i più severi e chi tiene alla linea, per la sua fantastica presentazione e soprattutto bontà.

Il dessert che non deve mai mancare

Pochissimi ingredienti per questa irresistibile e golosissima cheesecake pronta in soli 10 minuti, utilizzando il cioccolato avanzato dalle feste. Si tratta di un dolce spaziale che utilizza tutto il cioccolato che abbiamo in casa e che c’è avanzato dalle festività natalizie.

Un soffice e cremoso ripieno su un disco goloso di biscotti secchi, che possono essere al cioccolato, alle mandorle, con l’uvetta e così via. Un mix di pura bontà da portare in tavola per ogni occasione, da decorare con qualsiasi cosa abbiamo a disposizione. In questo caso, si potrà scegliere di sbriciolare del cioccolato, oppure adagiare qua e la qualche dolcetto avanzato dalla calza della Befana, come dei piccoli cioccolatini o simili.

Per conservare la cheesecake per qualche giorno o di più, esiste un metodo straordinario da mettere subito in pratica.

Ingredienti per la base biscotto

200 gr di biscotti secchi:

100 gr di burro.

Ingredienti per la crema

200 gr di cioccolato fondente;

2 uova;

150 ml di latte intero;

30 gr di cacao amaro;

200 gr di ricotta;

100 gr di zucchero;

200 gr di formaggio fresco spalmabile;

50 gr di amido di mais;

mezza bacca di vaniglia o una bustina di vanillina.

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo dalla base fatta di biscotti e burro. Quindi prendere il burro e scioglierlo a bagnomaria. Nel frattempo con l’aiuto di un mixer tritare finemente i biscotti e quando saranno pronti, aggiungere il burro fuso ed amalgamare con un cucchiaio.

Con l’aiuto di quest’ultimo, stendere il biscotto in una tortiera con la cerniera e foderata con carta da forno, compattando per bene il tutto. Adesso lasciar apprendere per bene il biscotto in frigorifero fino a quando non sarà pronta la crema.

Passare alla crema versando in un recipiente la ricotta, precedentemente ben colata, il formaggio spalmabile, entrambi passati nel passaverdure per averli con una consistenza pannosa. Poi aggiungere il latte ed infine i semini della bacca di vaniglia o una bustina di vanillina e mescolare tutto.

A parte con l’aiuto delle fruste elettriche, montare le uova con lo zucchero per qualche minuto. Poi aggiungere pian piano l’amido di mais e il cacao ed unire tutto al composto precedente, girando gli ingredienti con una paletta in silicone dall’alto verso il basso per non smontare le uova.

Poi prendere il cioccolato e farlo sciogliere a bagnomaria e lasciarlo raffreddare. Quando sarà freddo, aggiungerlo alla crema e versarla tutta all’interno dello stampo, livellandolo per bene. Informare per circa 50 minuti a 180°C, lasciar raffreddare e lasciare per qualche ora in frigorifero prima di servire.

