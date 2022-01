Se esiste una ricetta che tutti gli italiani amano è di certo il tiramisù. Questo dolce al cucchiaio è diffuso in tutto il Paese e in ogni casa è cucinato con la ricetta di famiglia. La sua versione tradizione è già perfetta, ma se ci impegniamo possiamo renderla ancora più gustosa.

Oggi, infatti, proporremo una versione che introduce un ingrediente che aggiunge gusto e consistenza al tiramisù. Scopriremo che basta questo singolo ingrediente per rendere il tiramisù più speciale e ancora più buono, vediamo di che si tratta.

Un dolce poliedrico perfetto

Oggi vogliamo proporre di aggiungere alla nostra ricetta un ingrediente speciale che è perfetto da usare in cucina. Possiamo usarlo per adornar ei nostri dolci e ovviamente anche per aggiungere un tocco di stile al nostro tiramisù.

Stiamo parlando delle meringhe, il leggerissimo dolce a base di tuorli e zucchero. Preparare le meringhe in casa non è difficile. È sufficiente montare a neve gli albumi assieme a dello zucchero a velo. Una volta che sono a neve ben ferma, possiamo trasferire il composto in una sac à poche. Ora dobbiamo stendere della carta da forno su una teglia e iniziare a creare le meringhe. Cuocere per due ore a 80°C in forno statico.

Una volta che le meringhe sono pronte dovremo aspettare che si raffreddino. Solo allora possiamo passare a preparare il nostro dolce.

Basta questo singolo ingrediente per rendere il tiramisù più speciale e ancora più buono

Ora che le nostre dolcissime meringhe fatte in casa sono pronte possiamo iniziare. Dovremo sbriciolare la metà delle meringhe che abbiamo preparato sino a creare una granella non troppo fine.

In una ciotola possiamo iniziare a comporre la crema di mascarpone, unendo il formaggio alle uova e allo zucchero. Quando avremo ottenuto una crema densa possiamo iniziare a comporre il dolce.

In una teglia della nostra forma preferita possiamo stendere il primo strato di biscotti savoiardi. Ora possiamo stendere, con l’aiuto di una spatola, la crema di mascarpone.

Prima di passare al secondo strato possiamo gettare una manciata di meringhe sbriciolate. Continuiamo a creare uno strato di biscotti e di crema. Terminato, possiamo sistemare il dolce in frigo per un paio di ore. Spolverizzare poi il cacao e disporre le meringhe come decorazione.

Il nostro tiramisù è pronto, grazie ad un semplice ingrediente è ancora più buono. La sua consistenza unica lo rende ancora più goloso.

Approfondimento

Come preparare un tiramisù originalissimo con questo ingrediente segreto.