Il mese di febbraio volge ormai al termine. Stiamo per entrare in marzo, il mese che porta con sé la primavera, una stagione molto amata. La natura si risveglia regalandoci fioriture meravigliose. Inoltre, il clima si fa più mite e, complici anche le giornate sempre più luminose, si ha voglia di fare gite fuori porta. Diamo allora un’occhiata all’oroscopo di marzo. Andiamo a scoprire cos’hanno in serbo stelle e pianeti per i vari segni zodiacali. Qualcuno sarà di certo molto fortunato, ma per altri, invece, le cose non andranno poi così tanto bene. Andiamo a conoscere la situazione più nello specifico per capire chi può cominciare a gioire e chi invece dev’essere più cauto.

L’oroscopo di marzo prevede soldi e successo per Ariete e Gemelli mentre guai e delusioni attendono questi 2 segni zodiacali

Cominciamo dalle buone notizie. A marzo, l’Ariete avrà successo nel settore lavorativo, soprattutto a partire dagli ultimi 15 giorni del mese. Molto favoriti saranno coloro che si occupano di economia e finanza, sia che lo facciano per lavoro ma anche se fanno investimenti a titolo personale. Ma non è finita, i nati sotto il segno dell’Ariete, durante il mese di marzo, avranno dalla loro parte il pianeta Venere. Questo influirà in maniera benevola sulle varie relazioni, sia col partner che, più in generale, con i familiari. Chi è in coppia, vivrà intensi momenti di complicità anche in senso erotico.

Passiamo ora ai Gemelli

Come già accennato, il secondo segno molto fortunato nel mese di marzo sarà quello dei Gemelli. A suo favore ci sarà il pianeta Marte. I nati sotto questo segno zodiacale saranno pieni di energia e di forze propositive. Ciò permetterà loro di fare grandi progetti e prendere iniziative per il futuro, soprattutto per quanto concerne il settore del lavoro. Di qualunque ambito si occupino, i gemellini saranno una vera e propria fucina di idee. Energia e forza si riverbereranno anche sull’attività fisica. Molti infatti decideranno di intraprendere un nuovo sport o di incrementare l’attività fisica. In questo caso, attenzione però a non esagerare, soprattutto all’inizio perché, non essendo ancora troppo allenati, si potrebbe avere qualche infortunio.

Purtroppo, non per tutti però ci sono buone notizie

Abbiamo quindi visto quali sono i segni per i quali l’oroscopo di marzo prevede soldi e successo. Tuttavia, non tutti hanno di che gioire.

I Pesci non vivranno bei momenti in ambito sentimentale. Il rapporto di coppia sarà minato da dubbi e nervosismo. Sul lavoro, chi ha progetti o vuole avanzare richieste ai superiori potrà andare incontro a cocenti delusioni. Meglio essere cauti e attendere periodi più favorevoli. In un periodo così poco sereno, i pesciolini potrebbero correre il rischio di cadere in lievi stati depressivi. Difficili quindi anche i rapporti interpersonali. Attenzione a non ferire gli altri con modi di fare sgarbati o parole un po’ troppo aggressive.

Non sarà un mese di marzo troppo roseo neppure per i Capricorno, che subiranno grandi delusioni soprattutto nel campo delle relazioni. Per far fronte a questa situazione, è bene reagire concentrandosi su altro. Il periodo che anticipa la primavera è perfetto per dedicarsi a qualche attività creativa che consente di liberare la fantasia sfogando al tempo stesso le tensioni.

