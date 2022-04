Una delle culture più antiche ad aver iniziato l’osservazione dei movimenti astrali è quella indiana. Si basa sulle fasi lunari, concetto chiave in questa tradizione, ma anche sul pilastro fondamentale del karma. Quest’ultima parola la sentiamo spesso nominare, anche impropriamente, per indicare una sorta di giustizia divina, che restituirebbe al destinatario “ciò che si meriterebbe”. In realtà, con la parola “karma” si indica l’agire degli uomini, che dovrebbe avere come obiettivo la purezza e null’altro.

Il numero di segni zodiacali di questa cultura è lo stesso del nostro oroscopo e anche in questo caso c’è chi sarà più fortunato di altri. Andiamo a scoprire chi sono i segni che riusciranno a raggiungere la felicità assoluta.

L’obiettivo si chiama Nirvana

Nella filosofia indiana il punto più alto di felicità, quello estremo e totale a cui tutti aspiriamo, è noto con il nome di Nirvana. Questa liberazione dal dolore è una sorta di premio, che andrà a tutti coloro che avranno vissuto nel bene. Vediamo a chi toccherà questo stato di profonda felicità interiore ed esteriore.

Secondo l’oroscopo indiano il karma premierà con totale felicità questi 3 segni zodiacali che otterranno soldi, amore e lavoro

Partiamo con i nati sotto il segno del Mesha, che nella nostra cultura corrisponde all’Ariete. Queste persone sono dotate di grande equilibrio mentale e morale, il che le porta a lottare sempre per i loro obiettivi.

Il Mesha è un vero leader nella vita professionale, perché dotato di grande creatività e volontà, che lo spingono verso il successo. Non si lascia abbattere e sa reggere bene ai momenti burrascosi.

Così facendo, il denaro arriverà come normale conseguenza di una vita vissuta al massimo, alla ricerca della migliore versione di se stessi. Anche in amore vivrà un periodo molto passionale, come sottolinea il nostro oroscopo.

Ottime novità anche per il Capricorno

Anche il Makara, ovvero il Capricorno indiano, sarà un segno particolarmente fortunato. Per gli antichi, i nati sotto questo segno sono individui pragmatici, che cercano sempre una soluzione concreta e immediata.

La forza del Makara è il sapersi autocontrollare, a tal punto da sembrare spigoloso. L’estate sarà un ottimo periodo per questo segno, che porterà nuovi stimoli anche in amore. Chi non è fidanzato o sposato, troverà presto la propria anima gemella.

Il Kumba indiano vivrà momenti di estrema felicità

Secondo l’oroscopo indiano il karma premierà anche questo segno, che corrisponde al nostro Acquario.

L’amore di questo segno è appagante e totalizzante, ma lascia lo spazio necessario per l’individualità di entrambe le parti. Sul lavoro questo segno si contraddistingue per la caparbietà e la creatività, che lo spinge sempre verso nuove sfide.

Anche per questo segno il periodo migliore sarà quello estivo, a partire da giugno. La fortuna lo abbraccerà anche dal punto di vista economico.

Lettura consigliata

Le stelle parlano chiaro, ecco quali sono i segni zodiacali più intelligenti e dotati di mente brillante e creativa