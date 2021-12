Mai come in questo periodo gli zerbini di tutte le case sono messi a dura prova. Pioggia, grandine e neve richiedono una pulizia profonda delle suole prima di rientrare. Soprattutto se non vogliamo lasciare impronte infangate ovunque e sentire le prediche della famiglia.

Lo zerbino è davvero uno degli oggetti più utili che possiamo posizionare all’ingresso di casa. Non solo ci permette di lasciare il pavimento pulito ma anche di tenere fuori germi e batteri. Gli zerbini più comuni sono in genere di fibra di cocco o di corda e sono molto resistenti. Però è normale che con il tempo inizino a sfilacciarsi o perdere qualche pezzo.

Non buttiamo subito via i vecchi zerbini rovinati se possiamo riciclarli in questo utilissimo e pratico modo

Il vantaggio di questo tipo di zerbino è proprio nella trama delle sue fibre. Corda o fibra di cocco intrecciata che permette di intrappolare molto più sporco e polvere. Efficacissimi per pulire le scarpe ma batterli come i normali tappeti potrebbe non bastare. È necessario provvedere ad una pulizia più profonda per eliminare tutto lo sporco dalle fibre. È proprio questo il geniale motivo per cui tutti stanno usando del sale grosso sugli zerbini. Facendo una sorta di scrub al tappeto in poco tempo sarà pulito e immacolato.

Però come già detto, anche trattandolo con cura può succedere che lo zerbino si rovini. Prima di buttarlo via però possiamo riutilizzarlo in un modo davvero furbo. Possiamo trasformarlo in un pratico tappeto tiragraffi per i nostri amici gatti.

Chi ha un gatto in casa sa bene quanto i mici amino affilare le unghie, spesso anche su mobili e divani. Per evitare che rovinino l’arredamento la soluzione migliore è procurarsi un bel tiragraffi. Ma non serve acquistarne di ingombranti e costosi quando possiamo usare gli zerbini. Non solo risparmieremo dei soldi ma aiuteremo anche l’ambiente e faremo felice il nostro micio.

Le dimensioni standard vanno più che bene

Ma se ci sembra troppo ingombrante o vogliamo eliminare delle parti rovinate nessun problema. Procuriamoci delle cesoie e ritagliamolo della misura desiderata. Così il micio potrà affilarsi le unghie proprio come se fosse una corteccia di un albero. Volendo possiamo anche posizionarlo in verticale vicino alla parete per invogliarlo a fare lì le unghie e non sul divano.

Quindi, non buttiamo subito via i vecchi zerbini rovinati se possiamo riciclarli in questo utilissimo e pratico modo. Così faremo felici i nostri amici felini ed eviteremo gli sprechi inutili. Se poi non abbiamo un gatto in casa nessun problema. Possiamo sfruttarlo per un’incredibile idea regalo per gli amanti degli animali originale ed economica.

