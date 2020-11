Secondo il Feng Shui, questi oggetti in camera da letto sono dannosi e si devono tenere alla larga. Oggi vogliamo parlare proprio di questo, che è un luogo di fondamentale importanza nella nostra abitazione. Questo ambiente è cruciale per il ristoro delle nostre energie e si deve arredare e tenere secondo certi standard.

L’antica arte cinese del Feng Shui insegna come organizzare gli spazi nei quali viviamo per far circolare l’energia vitale, il chi. Questa energia porta il benessere psicofisico e materiale ed è opposta all’energia negativa, che si deve tenere alla larga seguendo alcune regole. E secondo il Feng Shui, questi oggetti in camera da letto sono dannosi e si devono tenere alla larga.

Lo specchio

Sembra strano, ma questi oggetti innocui secondo il Feng Shui, danneggiano la salute se tenuti nella camera da letto. Il motivo è perché riflettono la nostra energia se puntati su di noi. E quindi, non permettono al nostro corpo riposare. Per cui, lo specchio va tolto dalla stanza o girato.

Oggetti sotto il letto

Per far circolare l’energia vitale è fondamentale tenere libero lo spazio sotto il letto. Se abbiamo un letto con un apposito cassettone, dove teniamo sistemati le coperte o altre cose, almeno teniamolo pulito e ordinato.

Armadio

Secondo il Feng Shui, questi oggetti in camera da letto sono dannosi e si devono tenere alla larga. Avere un armadio stracolmo di vestiti e in aggiunta, in disordine, diventa quindi un problema. Anche se tutto è nascosto dietro le ante, non riusciremo ad ingannare il chi. Se lo lasciassimo così, non saprà proprio come fluire liberamente. Per cui, via gli indumenti in eccesso. e magari cerchiamo di imparare i trucchetti per avere un armadio sempre in ordine.

I fiori

Secondo il Feng Shui, tenere i fiori nella camera da letto matrimoniale può scatenare le energie che possono portare al tradimento. Per cui, per le coppie, meglio godersi i fiori negli altri ambienti.

Lenzuola nere

Anche se sono molto belle e creano un’atmosfera interessante, le lenzuola nere non vanno bene secondo gli esperti, per l’energia negativa che potrebbero portare.

Ma non solo!Secondo il Feng Shui, questi oggetti in camera da letto sono dannosi e si devono tenere alla larga: TV, PC e smartphone. Non solo il Feng Shui ci ricorda che tenere questi apparecchi in camera nuoce alla qualità del sonno. E non solo! Fanno male anche alla socializzazione e all’intimità!