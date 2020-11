Tutti quanti i proprietari di un cane vogliono che lo stesso stia bene e felice. Pochi, però, sanno stare attenti ad alcuni segnali che indicano che il nostro amico a quattro zampe non è felice.

Ecco perché oggi cercheremo di capire come evitare che il nostro cane non ci voglia bene stando attenti a questo comportamento.

Questa abitudine porta il vostro cane a non volervi bene

Iniziamo subito a capire perché evitare questa abitudine che porta il nostro cane a non volerci bene. L’abitudine di cui stiamo parlando è quella di vestire i nostri compagni come se fossero dei bambini.

Tutti quanti i possessori di cani che non abbiano adottate questa abitudine hanno per lo meno messo un like sulla foto di qualcuno che lo faceva. Tranne in determinate situazioni, un cane vestito non è un cane felice. Anzi, è un cane nervoso che rischia di diventare persino aggressivo, anche per il padrone, ma soprattutto malato.

Questo succede perché il nostro compagno a quattro zampe non è costituzionalmente fatto per essere vestito. Qualsiasi indumento messo su di lui rappresenta un impedimento che impedisce il suo organismo di funzionare in maniera corretta.

Un esempio su tutti, il cane ha dei meccanismi propri per regolare la propria temperatura corporea tramite il pelo. Vestire il cane porta ad un’alterazione di questi meccanismi favorendo, tra altre condizioni, malattie della pelle del nostro amico.

Quando invece è importante coprire il proprio cane

Ovviamente questa abitudine non è negativa nel momento in cui il cane posseduto avesse delle problematiche legate al clima e alla mancanza di pelo.

Determinati compagni a quattro zampe non sono costituzionalmente fatti per vivere in ambienti freddi. A questo fine non hanno sviluppato dei meccanismi corporei, come il pelo, che permettono loro di stare meglio. In questo caso, e solamente in questo caso, non è solamente consigliato ma è necessario coprire il nostro amico.

Abbiamo visto, dunque, perché evitare questa abitudine che porta il nostro cane a non volerci bene.