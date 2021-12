La fine dell’anno porta con sé riflessioni e bilanci, eppure in fin dei conti quel che vogliamo di più accomuna molti di noi.

Buona sorte e benessere per noi e per le persone a noi più care.

Fortuna e salute sono però due ambiti in cui poco o nulla dipende da noi.

Per tentare di assicurarci una salute di ferro possiamo infatti condurre una vita sana, fare sport ed evitare stravizi.

Per la fortuna invece non c’è davvero nulla da fare.

O forse sì!

In un precedente articolo avevamo scoperto come queste erbe che molti di noi hanno in cucina sono anche degli ottimi portafortuna.

Quello che pochi sanno inoltre è che per attrarre soldi e fortuna nel 2022 sono queste le piante magiche da avere in casa nostra.

C’è di buono però che tra qualche giorno ci sarà un evento particolare, durante il quale possiamo fare qualcosa in più.

Cosa accade il 21 dicembre e perché è così importante

Il 21 dicembre è il giorno del solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno che segna appunto l’inizio della stagione più fredda.

Al tempo stesso inizia anche il conto alla rovescia per l’estate, con le giornate che pian piano ricominciano ad allungarsi.

Dal punto di vista astronomico abbiamo due solstizi, quello d’estate e quello d’autunno appunto, e due equinozi che segnano l’inizio della primavera e dell’autunno.

Non sempre cade lo stesso giorno a seconda della durata dell’anno solare che può essere anche bisestile.

Per questo le date possono variare di poche ore, vedendo il solstizio d’inverno cadere talvolta il 22 o, in rarissimi casi, il 23 dicembre.

Proprio in quel giorno il moto apparente del Sole tocca il punto più basso rispetto alla Terra.

Si forma così un immaginario angolo retto del Sole rispetto al Tropico del Cancro.

Se vogliamo tanta buona sorte e salute ecco cosa dovremo fare la notte del 21 dicembre

In molte culture questo momento segna il passaggio dal buio alla luce, e viene festeggiato e accolto con riti e feste.

Per questo se vogliamo buona sorte e salute ecco cosa dovremo fare la notte del 21 dicembre.

Tutto ciò ovviamente non ha assolutamente nulla a che vedere con stregonerie varie ed eventuali.

Si tratta di riti legati al paganesimo ed a credenze popolari connesse alle stagioni.

Secondo queste tradizioni è buona cosa, durante la notte del solstizio d’inverno, fare un falò in cui gettare simbolicamente eventi negativi e timori.

Possiamo fare una piccola lista cartacea di tutto ciò che di brutto ci è accaduto nell’anno appena trascorso e gettarla nel fuoco.

Se abbiamo piccoli oggetti che ci legano a ricordi dolorosi e di cui vorremmo sbarazzarci è questa l’occasione giusta.

Questo avrà una funzione propiziatoria in grado, secondo certe culture, di assicurarci tanta fortuna e salute per l’anno venturo.