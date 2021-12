La settimana deputata agli addobbi, al Presepe e all’albero di Natale è appena trascorsa. Tuttavia qualcuno potrebbe essere rimasto indietro con i preparativi. Qualcun altro potrebbe aver ritrovato il vecchio albero finto ormai in pezzi, quindi inutilizzabile. Ma il 25 dicembre si avvicina e le idee cominciano a scarseggiare.

L’anno passato avevamo consigliato un’idea creativa per un albero di Natale vero insolito ed ecologico. Questa volta, invece, la Redazione di PdB viene in soccorso di chi è stufo delle solite decorazioni per l’abete. Ecco come realizzare velocemente un fantastico albero di Natale low cost riciclando oggetti economici facendoci invidiare dai vicini.

L’obiettivo è utilizzare oggetti e materiali facilmente reperibili, di uso quotidiano e quasi a costo zero. Se assemblati con ingegno potranno dare vita a un albero di Natale insolito ma che lascerà tutti di stucco. Quindi, è il momento di mettere in moto la creatività e sviluppare qualcuna di queste idee.

Inventare con i pallet

La prima idea sfrutta un oggetto simbolo del riciclo intelligente e creativo. Si tratta dei pallet. Hanno un costo spesso pari a zero ma una struttura capace di trasformarsi in mille cose. Basta munirsi di martello, cacciavite, foglio per scartavetrare e un seghetto.

Per costruire l’albero si dovranno staccare le assi migliori. Per questo lavoro dobbiamo fare molta attenzione, cercando di alzare delicatamente le assi e rimuovere chiodi o eventualmente viti. Una volta fatto ciò, prendiamo un’asse lunga e usiamola come base. Tagliamo le altre con lunghezze diverse.

Ora disponiamole sull’asse base e utilizziamo chiodi o viti in modo da creare la forma tipica dell’abete. Ecco fatto, non ci resta che decorare il nostro albero di pallet.

Un’altra idea molto carina consiste nell’usare delle foto. Nella pratica bisogna raccogliere un po’ di fotografie stampate su pellicola che ci ricordino persone amate e momenti belli. Poi, dopo aver scelto un’ampia parete, bisogna disporre le fotografie in modo che compongano la forma di un albero di Natale.

Partiamo dal tronco alla base e man mano attacchiamo le foto a creare la chioma e la punta dell’albero. Una volta terminata la composizione, per creare l’atmosfera, possiamo appendere un filo di lucine intermittenti per tutto l’albero di fotografie. Se si vuole un tocco di classe, basta creare un puntale a forma di stella e appenderlo sulla punta dell’albero fotografico.

