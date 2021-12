Dal punto di vista gastronomico, il cenone di Capodanno ha una costante: il cotechino con le lenticchie. Ogni anno, lo si ripropone sempre nello stesso modo. Lo si fa un po’ per tenere fede alla tradizione, un po’ per mancanza di fantasia. In questa variante che vedremo, useremo le patate per preparare dei cestini, che chiameremo nidi, all’interno dei quali si potranno servire cotechino e lenticchie. La presentazione sarà molto più scenica e l’abbinamento con le patate darà vita ad un connubio di sapori assolutamente da provare.

Ecco come servire il cotechino con le lenticchie per dare nuova linfa ad un piatto della tradizione e fare un figurone a Capodanno. Prima di procedere con la lettura, consigliamo di consultare la lista dei migliori cotechini da comprare al supermercato senza spendere un patrimonio per una spesa più consapevole.

Ingredienti per 6 persone

1 kg di patate;

50 g di parmigiano grattugiato;

3 tuorli di uovo;

50 g di burro fuso;

q.b. noce moscata e sale.

Il procedimento da seguire per cuocere il cotechino e le lenticchie è quello tradizionale. Da questo punto di vista, non cambierà niente. Con le dosi che abbiamo consigliato, basteranno rispettivamente 300 grammi di lenticchie secche e 300 grammi di cotechino.

Vedremo invece come preparare i nidi di patate. Raccomandiamo di utilizzarne rigorosamente a pasta gialla per assicurarsi la buona riuscita della ricetta. Alcuni esempi sono le Monnalisa, le Vivaldi, le Primura, le Almera, le Agate e le Lisetta.

Preparazione

Lessare le patate con la buccia per circa mezz’ora. Saranno pronte quando le si potrà infilzare agevolmente coi rebbi di una forchetta.

Quando saranno pronte, spellarle e schiacciarle con uno schiacciapatate fino ad ottenere una purea, da mettere in una ciotola assieme a parmigiano, uova, sale, pepe, noce moscata e burro fuso.

Mescolare insieme tutti quanti questi ingredienti, fino a farli amalgamare.

Mettere il composto ottenuto in una sac à poche con beccuccio a stella.

Prendere una teglia e disporvi sopra della carta da forno.

Aiutandosi con un bicchiere o un coppapasta, tracciare dei cerchi di eguale diametro (circa dieci centimetri cadauno) sulla carta da forno e usare la sac à poche per disegnare il fondo e i bordi di ciascun nido.

Per creare la forma del nido, i bordi andranno ripassati all’incirca tre volte.

Cottura

Infornare i cestini in forno preriscaldato a 180° e lasciarli al suo interno per 15 minuti.

Sfornarli appena saranno dorati.

Servire i nidi di patate con lenticchie e cotechino

In ciascun cestino, disporre un paio di cucchiai di lenticchie e una fettina di cotechino, guarnendo con un rametto di rosmarino o del prezzemolo.

Fatto ciò, i nidi di patate con lenticchie e cotechino saranno finalmente pronti per essere serviti in tavola.

Li si potrà accompagnare ad un buon bicchiere di vino, la cui varietà potrebbe essere selezionata tra quelli che abbiamo proposto e che più si adeguano ad essere serviti assieme ad una preparazione a base di cotechino.