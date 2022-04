Chi abita in condominio e in villette a schiera spesso ha pareti comunicanti con altre case. Questo significa che spesso i rumori dei vicini si sentono e possono causare notevoli disturbi. Basta pensare a chi usa il martello alla domenica mattina o a chi discute ad alta voce in piena notte. Ma questo è un problema irrisorio se paragonato a quando si sentono interi discorsi. Spesso i muri non sono isolati acusticamente e fanno passare ogni singola parola. Oggi vogliamo vedere in che modo rapido e semplice si può risolvere questo disagio. Vedremo cosa dobbiamo fare se vogliamo evitare che i vicini curiosi spiino ciò che diciamo.

I rischi delle case isolate male

Moltissime case vecchie non sono state isolate ed insonorizzate bene. Per questi motivi spesso i suoni si propagano per il palazzo e si sentono a distanza di piani in modo forte. Spesso i responsabili di questo disagio sono i pilastri di cemento, che fungono da amplificatori. Tutti noi abbiamo in casa degli oggetti che amplificano ulteriormente i suoni e le voci. Stiamo proprio parlando dei termosifoni e dei tubi ad essi collegati. Le voci spesso sono trasportate ai piani inferiori e si sentono chiaramente nelle altre case.

Tutti noi amiamo la nostra privacy e non vogliamo che i vicini di casa sappiano gli affari nostri. Spesso potremo addirittura sentirci in imbarazzo a parlare liberamente per timore di essere origliati. Una soluzione efficace per impedire che questo imbarazzante problema si presenti consiste nell’isolare i termosifoni.

Se vogliamo evitare che i vicini curiosi spiino le nostre conversazioni basta isolare questo oggetto che spesso amplifica le voci

Per isolare i termosifoni in modo casalingo possiamo procurarci della gommapiuma spessa almeno due centimetri e dei rotoli di sughero adesivi. Entrambi questi materiali sono molto isolanti e sottili e sono perfetti per il nostro scopo. Con la gommapiuma possiamo iniziare a foderare i tubi in modo che non facciano risuonare i suoni. Ora possiamo stendere il sughero lungo la parete retrostante in modo da fermare il suono. Questo metodo, oltre a impedire che le nostre conversazioni vengano sentite, ci protegge dai rumori. Grazie al potere isolante del sughero potremo anche coibentare il muro ed eviteremo inutili perdite di calore.

In questo modo risparmieremo sulla bolletta ed eviteremo che i vicini sentano tutte le nostre conversazioni.

