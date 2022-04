Chiunque desidererebbe avere un bagno sempre pulito e splendente. Purtroppo, però, la realtà è spesso ben diversa. Infatti, proprio il bagno è uno dei luoghi della casa che si sporca con più facilità e richiederebbe costante pulizia. Ma il lavoro, la famiglia, gli impegni ci lasciano poco tempo e ci costringono spesso a trascurare un’igiene profonda e accurata.

Per esempio, più preoccupati dell’igienizzazione del bagno, capita di dimenticare di pulire bene i rubinetti, le piastrelle e i sifoni ricchi di aloni di calcare. Col passare del tempo, però, questo significa dover fare i conti con incrostazioni particolarmente dure a togliersi.

Ecco perché si è pensato a un prodotto che ci aiuterà a facilitare quest’operazione. Per pulire rubinetti d’ottone e superfici in ceramica, infatti, basterebbe un solo ingrediente che facilmente possiamo trovare nei nostri frigoriferi. La sua azione estremamente pulente può essere sfruttata non solo in bagno, ma anche in cucina. In più, faremo un’azione buona di riciclo. Allora, vediamo insieme di cosa si tratta e come utilizzarlo.

Per pulire rubinetti d’ottone e superfici in ceramica e farli tornare lucidi e senza aloni serve un solo ingrediente economico della cucina

Ancora ci sorprendiamo degli usi straordinari che possiamo fare di alcuni economici prodotti che si nascondono nelle nostre credenze o nel ripostiglio. È il caso del bicarbonato, fantastico non solo in cucina ma anche per la pulizia di stoviglie, vestiti, superfici varie etc. Ma non è il solo ad avere impieghi insoliti. Abbiamo parlato in precedenza della possibilità di riutilizzare il latte scaduto in più modi grazie alla sua azione sbiancante ma anche ammorbidente.

Questa volta parleremo di un suo derivato, cioè lo yogurt. Potrà sembrare strano, ma questo latticino è un prodotto efficacissimo per la pulizia di ceramiche e ottone annerito. Come il latte, esso agisce sulle parti annerite o rovinate di questi oggetti facendole ritornare al loro naturale splendore.

Approfittiamone quando ne abbiamo dimenticato un vasetto in frigorifero lasciando passare la data di scadenza. Invece di buttarlo, usiamolo seguendo i passaggi che tra poco descriveremo. Infatti, dopo aver semplicemente aperto il barattolino, aiutandoci con una spugnetta, passeremo lo yogurt su tutti i rubinetti e i pezzi d’ottone del bagno e della cucina. Stessa cosa se abbiamo piastrelle in ceramica.

Dopo aver lasciato agire per una decina di minuti, proseguiamo rimuovendo lo yogurt con una spugnetta umida. Per terminare, passiamo uno straccio pulito per lucidare e ci accorgeremo che le superfici sono tornate come nuove.

Approfondimento

Ecco come avere il bagno sempre scintillante e a prova di germi in soli 10 minuti