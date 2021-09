Avere la casa profumata in estate e primavera è abbastanza facile, dato che in quelle stagioni abbondano le piante che fioriscono. Avere un risultato simile per l’autunno è un’opera molto più ardua, visto che la natura sembra andare in letargo. Tuttavia, esistono alcune piante che hanno i fiori solo, o anche, in questa stagione.

Per gli amanti del verde queste piante vanno assolutamente conosciute e anche comprate. Certo, alcune richiedono molte cure, ma il risultato stupirà tutti. Infatti, avremo il soggiorno e salotto profumatissimi grazie a questi 4 stupendi fiori autunnali. Vediamo quali sono.

Da scegliere con cura

La prima pianta da avere è sicuramente la dafne odorosa. Già il suo nome è un programma. Si tratta di una sempreverde che può raggiungere facilmente anche i 2 metri di altezza. Perfetta per i nostri salotti, in special modo se abbiamo la fortuna di vivere in case con un soffitto molto alto.

Resiste benissimo al freddo e anche alle parti di casa che sono meno assolate. La terra che dobbiamo scegliere per lei deve presentare un pH acido. I suoi fiori autunnali sono rossi con a volte delle tendenze rosate. Molti profumi e molti saponi portano la sua essenza come ingrediente fondamentale.

La seconda pianta da scegliere è l’osmanto. I suoi fiori sono di colore bianco e crema. Il loro profumo è delicato e possono arricchire sia il salotto sia il balcone. Per questa pianta si consiglia l’uso di un vaso abbastanza grande e anche in questo caso molti profumi sono fatti a base della sua essenza.

La terza pianta da prevedere per il salotto è l’eleagno, che a volte troviamo addirittura usata come siepe. Abbiamo bisogno sempre di vasi molto ampi e profondi. Le sue bellissime foglie vanno dal verde al giallo e i suoi fiori sono piccoli ma profumatissimi.

L’ultima pianta di cui vogliamo parlare oggi è il clerodendro. Pianta che arriva dall’estremo Oriente, si trova dappertutto in Giappone e in Cina. Anche sull’Isola di Giava i botanici hanno attestato la sua presenza endemica. Quando fiorisce, il clorodendro produce dei fiori stellati che sprigionano un profumo intenso. In questo caso, il vaso deve essere davvero grande, perché questa pianta necessita di molta terra per essere in salute.

