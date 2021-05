La natura è madre ma sa anche essere matrigna. Infatti, grazie alla natura possiamo vivere, sostentarci, coltivare i nostri ortaggi e sopravvivere. In Italia, poi, la natura è generosissima. Abbiamo un clima che il Mondo ci invidia e un’infinità di specie di piante e di verdure che è davvero unica al Mondo.

Questa generosità si traduce spesso in tradizione. Quasi tutte, se non proprio tutte, le famiglie italiane hanno almeno un orto. E se non ce l’hanno direttamente loro ce l’ha la nonna o il nonno in campagna. Certo, la natura è madre ma chi ha un orto sa che ci sono alcune cose a cui dobbiamo prestare molta attenzione.

In primo luogo, naturalmente, all’acqua e all’irrigazione. In secondo luogo, però, dobbiamo anche prestare moltissima attenzione ai cosiddetti afidi, che altro non sono se non tremendi insetti. Queste bestioline possono rovinare tutte le nostre piantine e quindi dobbiamo agire. Diciamo addio ai pidocchi delle piante e dell’orto grazie a questo semplicissimo e naturale rimedio.

Il rimedio naturale

I rimedi naturali come sempre, se non sono i migliori e i più efficaci, sono quelli che possiamo avere direttamente a casa. Noi di ProiezionidiBorsa siamo tra coloro che li sostengono, anche perché come specifichiamo in questo articolo pensiamo che sono la via del futuro.

In particolare, quando parliamo di afidi e di rimedi naturali, potremmo pensare ad un predatore di queste bestioline. Infatti, in moltissimi pensano subito alle coccinelle, quei graziosissimi insetti che tutti trattiamo con grande delicatezza.

Oltre alle coccinelle, però, ci sono altri rimedi anche più facili da trovare e da usare. Le povere coccinelle, infatti, possono svolazzare via lasciandoci il problema da risolvere.

Quello che possiamo fare è preparare una miscela di aglio, peperoncino e acqua o olio. In questo modo, otterremo degli odori molto forti che sono perfetti per tenere lontani gli afidi. Altrimenti, sempre per colpire i pidocchi, potremmo trattare le nostre piante con un sapone molto comune, molle e a base di potassio. Infatti, diciamo addio ai pidocchi delle piante e dell’orto grazie a questo semplicissimo e naturale rimedio, proprio come il sapone di Marsiglia.