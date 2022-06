Con un’inflazione alla soglia del 7%, una guerra in atto e una crisi economica che sta toccando molte attività economiche e, di conseguenza, un aumento della disoccupazione, molti stanno cercando di difendersi acquistando il bene rifugio per eccellenza, ovvero l’oro, arrivato ormai a quotazioni impressionanti.

Il periodo storico che stiamo vivendo, infatti, ha portato l’oro a quotazioni un tempo inimmaginabili. Se abbiamo dell’oro usato in casa potremmo a questo punto chiederci: cosa ci conviene fare? Venderlo o conservarlo? Scendiamo nei dettagli di questo argomento.

Quanto vale, se usato, oggigiorno?

Per comprendere perché se si possiede dell’oro usato si possiede una fortuna, bisogna parlare di prezzo.

Il prezzo dell’oro non è uguale per tutti i tipi di oggetti prodotti con questo metallo prezioso. Ovvero un lingotto varrà sempre più di un gioiello in oro, perché la lavorazione riduce di conseguenza la caratura del metallo.

L’oro che vale di più è quello puro 24 carati, poi esiste l’oro 18 carati, il 14 carati e il 9 carati. Tra i diversi tipi di oro ci sono alcune differenze sostanziali.

Attualmente l’oro 24 carati viene acquistato a 56 euro al grammo. L’anno scorso il prezzo dell’oro era 46 euro al grammo e nel 2017 costava 36 euro. Stiamo parlando sempre di oro 24 carati.

La tendenza, come vediamo, è in aumento e non accenna a scendere. All’inizio della guerra il prezzo dell’oro 24 carati ha raggiunto quasi i 60 euro al grammo e gli scenari sul fronte ucraino non fanno prevedere alcun ribasso nel prossimo futuro.

Secondo le previsioni degli analisti l’oro potrebbe ritornare a costare 60 euro al grammo entro il 2023, e toccare quota 70 euro al grammo nel 2024.

Se si possiede dell’oro usato, si potrebbe possedere una vera e propria ricchezza perché il prezzo dell’oro è alle stelle

Come abbiamo potuto notare il prezzo dell’oro tende a salire sempre più ed è per questo che in questo momento non converrebbe vendere, ma conservare il proprio oro per il prossimo futuro. Se è vero che l’oro toccherà i 70 euro al grammo nel 2024, conviene conservarlo e venderlo più in là.

Se si ha paura di un crollo valutario nel prossimo futuro, si può decidere di investire una piccola parte dei propri beni in oro fisico, ad esempio acquistando monete d’oro o lingotti d’oro e conservarli in una cassaforte.

Poiché le riserve auree sono limitate nel Mondo, il metallo prezioso conserva sempre un valore reale, a differenza di criptovalue e Bitcoin.

Visto che l’oro si muove spesso nella direzione opposta rispetto al mercato azionario, acquistare oro potrebbe ridurre leggermente le fluttuazioni del proprio portafoglio di investimento.

