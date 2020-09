Se prendi una multa dopo quanto tempo arriva a casa? Per legge il tempo si calcola dal giorno dell’accertamento dell’infrazione al Codice della Strada. Da quel momento se prendi una multa questa dovrà essere notificata entro e non oltre 90 giorni. Altrimenti l’atto è nullo ed impugnabile. La decorrenza dei termini, infatti, fa sì che l’automobilista non sia più tenuto a pagare la multa stradale.

Quello indicato è chiaramente un caso limite. In quanto la stragrande maggioranza delle multe per infrazione al Codice della Strada in realtà arriva sempre in tempo. Se prendi una multa in media in un tempo minimo di 30 giorni. E di massimo 60 giorni.

Se prendi una multa potresti non saperlo prima della relativa notifica

La multa da pagare ed il relativo verbale arrivano con la raccomandata postale. Oltre all’importo da pagare viene inoltre specificata pure l’infrazione. Per esempio, il superamento dei limiti di velocità al controllo dell’autovelox. Oppure se al semaforo siamo passati con il rosso.

Se prendi una multa dopo quanto tempo arriva a casa? In questi casi la sanzione non è subito applicata rispetto per esempio come può accedere per un divieto di sosta. E questo perché prima di rilevare l’infrazione al Codice della Strada la polizia municipale o stradale ha bisogno di analizzare fotografie. E nel caso pure di visionare dei filmati.

Ma tutto cambia per le multe stradali da notificare ai residenti all’estero

Tutto cambia, invece, quando le multe stradali sono da notificare ai residenti all’estero. In tal caso, infatti, i termini di notifica balzano da 60 a ben 360 giorni. Sempre a partire dal giorno in corrispondenza del quale l’infrazione al Codice della Strada è stata rilevata.

Inoltre, se l’infrazione è stata rilevata su un’auto a noleggio i tempi si dilatano ulteriormente. In tal caso, infatti, prima viene inviato il verbale entro 90 giorni alla società di noleggio. E solo dopo partono i 360 giorni per il trasgressore.