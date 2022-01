Per questa giornata gli esperti di astrologia prevedono gioie e dolori per alcuni segni dello zodiaco. La situazione astrale di ieri è stata davvero particolare con il fenomeno della Superluna.

La Superluna si verifica quando il giorno della luna piena coincide con il giorno in cui il nostro satellite si trova più vicino alla Terra. La luna era in Cancro e pertanto in molti di noi saranno stati colti da forti momenti di emotività. Il Sole, opposto in Capricorno, segno della precisione e del richiamo alle responsabilità, ci riporta con i piedi per terra. Oggi vivremo una giornata di valutazioni assolutamente schiette e pratiche.

Se per la Vergine potrebbero esserci spese impreviste, il Sagittario e questo altro segno potrebbero sbancare il jackpot della fortuna

Per il segno della Vergine, oggi gli astrologi, consigliano di tenere un basso profilo ossia non lanciarsi in nuove imprese o investimenti perché il Pianeta dell’abbondanza, Giove, si trova in opposizione. Secondo altri esperti potrebbero anche verificarsi delle spese impreviste. Come sappiamo, Giove, però, non è un pianeta che esercita particolari influssi come Saturno, quando è opposto.

Situazione un po’ tesa per l’Acquario che ha una luna opposta e che potrebbe rendere i nati sotto questo segno facilmente irritabili.

Gli Acquario non dovranno comunque attendere molto affinché la situazione volga al meglio. Il prossimo mese in cui molti festeggeranno il compleanno sarà il mese della svolta.

Al top

Decisamente più felice la situazione per gli Ariete. Secondo gli esperti la posizione di Saturno favorevole produrrebbe determinazione nelle decisioni da prendere. Il Pianeta della fredda logica aiuterà l’Ariete sulle scelte da compiere al lavoro.

Il segno del Sagittario avrà Marte favorevole e pertanto trascorrerà una giornata importante dal punto di vista delle decisioni. Oggi è il momento di agire sotto tutti gli aspetti perché Marte è il Pianeta della determinazione dell’intraprendenza. Attenzione però ai conflitti o a qualche discussione perché il quarto pianeta per distanza dal Sole porta “tempesta”.

