Se non si riesce a trovare lavoro ecco 5 idee incredibili per lavorare nel settore turismo e cultura

Quando il lavoro proprio non c’è, alcuni se lo inventano. In questo articolo vedremo come alcuni giovani startupper abbiano avuto idee geniali per lavorare in proprio nel settore turistico o in ambito culturale.

Si parla spesso di turismo 2.0 e di quanto la tecnologia abbia ormai invaso e permeato l’intero comparto. La digitalizzazione del turismo sta dando degli ottimi risultati sul versante delle opportunità lavorative.

Se non si riesce a trovare lavoro ecco 5 idee incredibili: la guida turistica in streaming

Viaggiare è soprattutto la voglia di scoprire nuovi panorami, nuove culture e tradizioni. È difficile quindi immaginare di scindere il viaggio dall’esperienza empirica e proiettarlo sul campo digitale. La pandemia ci ha insegnato questo e altro. Perché non viaggiare comodamente dal divano attraverso il mezzo digitale con guide sul posto in live streaming? Dev’essere stata l’idea che hanno avuto due startupper che propongono questo tipo di servizi.

Heygo e Miravilius

La prima è la piattaforma Heygo, che propone viaggi globali in live streaming. Ebbene non ci possiamo permettere di visitare la Papua Nuova Guinea, di vedere i geyser in Islanda o di scoprire le città dell’est Europa? Nessun problema, mettiamoci sul divano e viaggiamo in diretta con le guide locali. Potremo rivolgere domande in diretta alla guida e addirittura scattare foto con la funzione cartolina.

La partecipazione è gratuita ma alla fine del viaggio siamo incoraggiati ad una mancia libera. Miravilius, invece, propone delle visite guidate gratuite o premium da seguire in streaming sotto forma di “anteprime di viaggio”. Questi viaggi virtuali , infatti, possono essere utili anche per chi prima di fissare le vacanze vuole farsi un’idea del luogo.

Onivá e i viaggi dalla destinazione sconosciuta

Il classico agente di viaggio è una figura professionale ormai poco ricercata visto il sopravvento dei servizi online. Occorre pensare a qualcosa in più che l’agenzia viaggi possa offrire. Un esempio calzante è Onivà, un’agenzia viaggi a destinazione misteriosa. Questo è il meccanismo: all’agenzia viene dato un budget. il cliente nomina “un complice” famigliare o amico con cui si interfaccerà l’agenzia. Quest’ultima pianifica un viaggio in tutti i minimi dettagli, alloggio,etc. Una settimana prima della partenza l’agenzia manda al cliente un pacco con indicazioni su cosa mettere in valigia, previsione meteo del luogo misterioso e aeroporto di partenza. In più sarà consegnata una busta chiusa con la meta da aprire solo una volta giunti in aeroporto. L’emozione della sorpresa è il plus di questa atipica agenzia di viaggi.

La realtà aumentata nei musei

Se non si riesce a trovare lavoro ecco u’altra idea. Se si è dei tecnici informatici, un’ottima attività che si sta sviluppando è la tecnologia della realtà aumentata nel settore culturale. La realtà aumentata è una tecnica per videoproiezioni multimediali. Semplicemente inquadrando un oggetto con un dispositivo che può anche uno smartphone, daremo vita ad animazioni e personaggi virtuali. Citiamo ad esempio il progetto SMART – Augmented Culture che ha permesso la fruizione della realtà aumentata nei musei varesini. La tecnologia a servizio della cultura sarà sicuramente un bacino per nuove opportunità lavorative.

Il noleggio passeggini in vacanza

Un’idea semplice ma geniale consente alle famiglie di viaggiare ”leggeri”. Aziende come Travelbaby.it o Babyguest.com consegnano passeggini a noleggio nelle destinazioni di viaggio che verranno restituiti a vacanze terminate.

Se non si riesce a trovare lavoro, queste idee potrebbero esser un buono spunto per intraprendere un’attività.