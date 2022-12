Sanità al Sud, il grande disastro che piace alla Lombardia. Al cinema C’era una volta in Italia

Domani al Cinema Giulio Cesare di Roma con ospiti Michele Santoro e Santo Gioffrè, il film documentario “C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando”. La pellicola indipendente e di denuncia dei registi Federico Greco e Mirko Melchiorre. Scopriamo i contenuti roventi attraverso la voce e il volto dei registi.

La chiusura dell’ospedale di Cariati in Calabria attira le telecamere di due giovani registi: Federico Greco e Mirko Melchiorre. Al centro il diritto alla salute che soprattutto nel Meridione è spesso una chimera. La vicenda di Cariati rappresenta come la soppressione di una struttura ospedaliera crea un disservizio importante alla popolazione che nell’area considerata conta circa 200mila abitanti. Per cercare di riaprire la struttura c’è l’appello di Rogers Waters dei Pink Floyd che i registi intervistano. Ancora, la testimonianza del compianto Gino Strada che a suo tempo dice che “è più facile aprire un ospedale a Kabul che in Calabria”. Il fondatore di Emergency, con una vita spesa sul campo per salvare gli altri in giro per il Mondo, non fa mistero del dato che la Sanità soprattutto in alcune aree sta diventando “un supermercato ideale della salute”.

L’intervista agli autori e le date di uscita a Roma e in altre città

Di seguito l’intervista tramite la piattaforma Zoom ai registi Federico Greco e Mirko Melchiorre. Ricaviamo per l’ennesima volta un dato: Sanità al Sud, il grande disastro che alimenta le migrazioni della Speranza verso il Nord e la Lombardia in particolare. Tra i punti salienti dell’intervista: il “parassitismo sanitario quale crimine contro l’umanità”, il Piano di Rientro e i dati economici. “La Sanità non dovrebbe temere il segno meno”, dice Greco, perché ne vale la tutela della salute. Le privatizzazioni e il progressivo affossamento della Sanità pubblica al Sud verso un Settentrione che trova “conveniente” tale sfacelo.

Sanità al Sud, il grande disastro che incolla nel fango il Meridione

Stasera il film documentario sarà proiettato a Roma al cinema Nuovo Olimpia alle ore 21.00 e domani al Giulio Cesare con i due ospiti d’eccezione. Poi il 14 a Bolzano presso il Cineforum Videodrome, il 16 dicembre a Matera al Cinema Piccolo e il 19 a Torino al Cinema Nazionale. Il costo dei biglietti è di soli 3 euro e sono acquistabili in prevendita attraverso circuitocinema.com Una pellicola che fa luce sulle condizioni precarie della Sanità pubblica in una parte d’Italia.