Come ormai è ben noto, le prestazioni in pista delle monoposto Ferrari non hanno alcun impatto sull’andamento del titolo in Borsa. Il business dell’azienda vive grazie al marchio, alla sua storia, al suo mito e poco o niente è scalfito da quanto succede in pista. Solo in questo modo si può spiegare una performance di oltre l’800% in circa 6 anni (dal gennaio 2016 al novembre 2021). In un periodo che ha visto collezionare solo figuracce in pista. Paradossalmente, invece, adesso che le cose in pista vanno bene il titolo sta sperimentando un ribasso come non se ne vedevano da oltre 2 anni.

La situazione, quindi, è tale che se non reagisce subito il titolo Ferrari potrebbe andare in testacoda sulla pista di Piazza Affari. Come si vede dal grafico, infatti, dopo un timido segnale di ripresa, la settimana appena conclusasi ha visto il titolo chiudere nuovamente sotto un importante supporto come quello in area 180 euro. Solo un immediato recupero di questo livello potrebbe ripristinare lo scenario di cui parlavamo qualche settimana fa e che potrebbe proiettare il titolo verso area 300 euro.

Allo stato attuale, quindi, tutto si deciderà in prossimità di area 181,17 euro. D’altra parte questo livello nelle ultime quattro settimane ha agito da forte punto di attrazione per le quotazioni.

Una conferma della sua rottura potrebbe determinare un’accelerazione ribassista che potrebbe portare a un profondo ribasso nel caso in cui venga rotto al ribasso il supporto in area 161,58 euro. In questo caso il titolo potrebbe rapidamente dirigersi verso il I obiettivo di prezzo in area 129,85 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi sono quelli indicati in figura. In particolare, una possibile area di approdo potrebbe collocarsi in area 50 euro. Tuttavia riteniamo questo scenario poco probabile.

Se non reagisce subito il titolo Ferrari potrebbe andare in testacoda sulla pista di Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Ferrari (MIL:RACE) hanno chiuso la seduta del 3 giugno in ribasso dell’1,96%, a quota 177,7 euro rispetto alla seduta precedente.

