Quando arriva il momento di acquistare una casa, la prima cosa cui pensiamo è a come sarà la nostra cucina. La cucina non è solo il luogo dove prepariamo il cibo per la sopravvivenza. Al contrario dovrebbe essere un luogo confortevole dove rifugiarci e lasciarci ispirare. Munirla di tutti gli elettrodomestici fondamentali, e anche quelli meno utili, ci spronerà a sbizzarrirci e a cucinare per il corpo e per l’anima.

Se pensiamo ai fornelli, la prima cosa che ci viene in mente è l’acqua che bolle sotto la fiamma. Ma se questa fiamma fosse stata sostituita da una piastra tecnologica che non ha bisogno di gas?

Negli ultimi anni, l’arrivo del fornello a induzione ci ha posto dinnanzi a questo dilemma: installare una cucina con i vecchi fuochi o prenderne una a induzione? Osserviamo cos’è esattamente una cucina a induzione, come funziona e perché conviene. In più illustriamo come acquistare, pulire e usare il fornello a induzione in modo perfetto.

Come funziona

Con questo sistema tecnologico, il consumo di gas casalingo è ridotto al minimo. L’induzione non ha bisogno di gas ma solo di elettricità. In particolare di una resistenza elettrica installata sotto al piano cottura. Grazie al materiale in vetroceramica si genera un campo magnetico che non produce calore, ma si irrora alla base della pentola.

I vantaggi dell’induzione

I vantaggi di avere installato un fornello di questo tipo sono:

a) Rendimento superiore rispetto al fornello tradizionale (45-55%) che arriva fino al 90%.

b) Assenza di dispersione di gas nella stanza.

c) Risparmio nel consumo di gas, che si riduce al riscaldamento e all’acqua calda.

d) Il costo di un ripiano a induzione base, generalmente a 4 piastre, va dai 200 € in su.

Acquistare, pulire e usare il fornello a induzione in modo perfetto

La pulizia di un elettrodomestico così avanzato in realtà non necessita di particolari prodotti. Il fornello a induzione è fatto in vetroceramica, non è provvisto né di bottoni, né di manopole, quindi la sua superficie è perfettamente liscia.

Questa caratteristica rende facile la pulizia di questi ripiani, dove lo sporco non si riesce a incrostare o sedimentare.

Basta un panno umido e morbido passato sul ripiano per averlo pulito. Se, a causa di acqua o di salse, il ripiano è particolarmente sporco possiamo utilizzare del normale detersivo per piatti o dell’aceto di vino bianco da passare con il solito panno morbido.

Non cercate di scrostare la superficie con spugnette abrasive o peggio retine perché rischierete di graffiarlo.

Gli svantaggi del fornello a induzione

L’unico problema del fornello a induzione è il rischio di graffiarlo o scheggiarlo a causa di urti occasionali. Le pentole utilizzate dovranno essere perfettamente pulite e non dovranno essere strisciate sulla superficie ma alzate.

Un altro particolare che può essere considerato uno svantaggio è che le pentole devono necessariamente avere un fondo di materiale “magnetico” come ferro e le sue leghe. Oggi sono in vendita degli adattatori che vi consentono di utilizzare su queste piastre anche pentole di ceramica, rame o pietra.

Ora che sapete cosa comporta acquistare, pulire e usare il fornello a induzione in modo perfetto, potete decidere se può essere la giusta scelta per la vostra cucina!