Evita le chiamate dei call center schiacciando questo pulsante sullo smartphone. Quante volte magari siete presi dal fare qualcosa e puntualmente vi suona lo smartphone con un numero sconosciuto? Giustamente uno risponde, perché mai dire mai nella vita, ma invece è il solito call center. Quelli che provano a venderti offerte migliori su luce e gas, oppure su internet a casa oppure adesso, super in voga, quello su come fare trading online. Dove molto spesso uno non sa nemmeno cos’è il trading online. Clicca qui se sei curioso di sapere cos’è e come va fatto in modo corretto per avere successo. Quindi voi rispondete e scoraggiati vi rendete conto che è il solito operatore. Quello che ormai potrebbe diventare vostro amico. Ma dovete sapere che esiste un modo per evitare che questi vi chiamino. In questo modo potrete vivere la vostra vita serenamente.

Evita le chiamate dei call center schiacciando questo pulsante sullo smartphone?

Esiste un metodo immediato e uno invece che richiede il vostro intervento. Affrontiamo ora quello semplice semplice. Non è assolutamente non rispondere alla telefonata di un numero sconosciuto, perché è sempre meglio rispondere. Magari è un’emergenza. Quello che dovete fare invece è rispondere e accertarvi che sia un call center che vuole vendervi qualcosa. Per alcuni call center è previsto che durante la telefonata schiacciare il numero 9 sul proprio smartphone potrebbe far inserire automaticamente il proprio numero tra la lista delle persone da non chiamare. Geniale vero? E nessuno lo sapeva.

La blacklist

Un altro metodo è quello di aggiungere il numero alla blacklist sul vostro telefono, in questo modo però bloccate le chiamate dal quel singolo numero. Ma non saranno bloccate altre chiamate dallo stesso call center. Quindi un altro operatore potrà comunque chiamarvi per vendervi qualcosa.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

La prossima volta che vi chiamano quindi provate il trucco del 9 e vedrete che nessun operatore di quel call center vi chiamerà più.