I suoi fiori bianchi sono simbolo di purezza. È una delle piante più amate perché alla bellezza aggiunge un profumo inebriante straordinariamente forte. Originaria dell’Asia e dell’Africa del sud, oggi esistono ben 250 specie di gardenia.

La più diffusa in Italia è la Gardenia jasminoides, dai fiori bianchi ricchi di petali profumati. Se ben curata questa pianta raggiunge circa 2 metri di altezza e dà una grande soddisfazione per gli occhi. Ma per avere delle fioriture da far invidia sono necessarie certe condizioni. Ecco come ottenere gardenie rigogliose e fiorite anche in estate con pochi semplici trucchi dell’esperto.

Il clima perfetto per la gardenia

In quanto pianta ornamentale tropicale, la gardenia ha bisogno di certe condizioni climatiche per fiorire. L’ambiente perfetto deve essere caldo e umido. Per questo motivo può essere piantata direttamente nel terreno solo se il clima del luogo lo permette. Differentemente si deve scegliere un vaso abbastanza grande, ma comodo da spostare all’interno in inverno.

La stagione preferita dalla gardenia è l’estate, quando la temperatura si aggira tra i 22° 27°C. Amano anche la luce del sole non diretta e l’umidità. Meglio posizionare il vaso accanto a muretti o pergolati. Il terriccio perfetto per le gardenie è povero di calcio ma deve avere un Ph acido ma non troppo per non ingiallire le foglie.

Per quanto riguarda l’irrigazione, il periodo che la pianta desidera più acqua è l’estate. In inverno, invece, deve essere quasi lasciata all’asciutto. L’acqua migliore da usare è quella demineralizzata. Anche la concimazione è importante ma deve essere fatta da un esperto. Una quantità sbagliata tra azoto, fosforo e potassio può fermare la fioritura e uccidere la pianta.

Gardenie rigogliose e fiorite anche in estate con pochi semplici trucchi dell’esperto

Alcune varietà di gardenia fioriscono solo in autunno (amoena), mentre la jasminoides dovrebbe fiorire fino a primavera inoltrata. Ma esiste un modo per prolungare la fioritura grazie a un trucchetto.

Si tratta della sbocciolatura che prevede di staccare i boccioli dalla pianta prima della fioritura. Eliminiamo quelli che sono troppo attaccati e che formano gruppi di 2 o 3. Usiamo le mani e facciamo quest’operazione con delicatezza. Cerchiamo anche di nebulizzare giornalmente le foglie al mattino, evitando i boccioli rimasti. In questo modo ci assicuriamo una fioritura duratura e prolungata.

