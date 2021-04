L’incenso ha una lunga e nobile storia. Un tempo simbolo di ricchezza e potere, oggi questo prezioso profumo d’oriente è alla portata di tutti. Purtroppo, il mercato è invaso da incensi di bassa qualità, soprattutto quelli confezionati in bastoncini.

Se abbiamo avuto la sfortuna di acquistare un incenso di bassa qualità in bastoncini, è naturale che non vogliamo ripetere l’esperienza. Ma non c’è motivo di rinunciare al magico profumo dell’incenso. Possiamo infatti convertirci all’uso dell’incenso in grani, che ha moltissimi vantaggi.

Se non ci piacciono i bastoncini non per questo dobbiamo rinunciare all’incenso, ecco il grande vantaggio di utilizzare l’incenso in grani.

L’incenso in grani è più puro dei bastoncini

Ma che cos’è l’incenso in grani? L’incenso in grani è in verità il tipo di incenso più antico e più tradizionale. Si tratta infatti di una resina cristallizzata, che poi viene bruciata per farla sciogliere e sprigionare il suo aroma.

E qui sta il primo vantaggio dell’incenso in grani: è l’incenso più puro che possiamo trovare sul mercato, se è di buona qualità. Ne basterà un granello piccolissimo per profumare tutta la casa.

Può essere dosato più facilmente

A differenza dei bastoncini di incenso, l’incenso in grani può essere molto facilmente dosato.

Possiamo infatti decidere noi quanto profumo far sprigionare misurando la dimensione dei grani. Una volta esaurito, il granello smetterà di bruciare, a differenza del bastoncino che deve essere lasciato bruciare fino alla fine oppure spento a mano.

L’incenso in grani può essere bruciato su un carboncino rotondo, gli stessi carboncini che si usano per il narghilè, che possiamo trovare in vendita da qualunque tabaccaio.

Se invece preferiamo il fai da te, possiamo bruciare l’incenso su della carta stagnola, ovviamente facendo attenzione alla sicurezza.

Se però troviamo l’incenso troppo pungente o troppo ‘fumoso’, esiste un’alternativa. Si tratta della carta d’Eritrea, un’alternativa naturale all’incenso.