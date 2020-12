Avere uno spazio casalingo da riservare a fiori e piante, specialmente per chi vive in città, è piacevole e salutare. Tra la vasta scelta di specie, in genere avere delle piante non comporta grande impegno.

Tuttavia ce ne sono delle varietà delicate (come le orchidee) che necessitano di precisi accorgimenti. Seppur amando la natura, non tutti riescono a mantenere in salute la pianta appena comprata. Dopo qualche mese si rischia di trovarla sfiorita e secca.

Non bisogna colpevolizzarsi troppo. Anche il mondo vegetale è tutto da scoprire e il pollice verde si può guadagnare col tempo. Quindi se manca il pollice verde ecco le piante facilissime da curare che non muoiono mai o quasi.

Per cominciare, meglio quelle grasse

Le varietà sono infinite e spaziano da piante immense a cactus piccolissimi. La soluzione migliore a un angolo verde senza troppe pretese sono le piante grasse. Non richiedono di essere innaffiate spesso e non patiscono il caldo. Oltretutto possono essere molto decorative senza richiedere troppo spazio. Quindi nell’acquisto ci si può lasciare prendere dalla curiosità per forme, fiori, consistenze particolari delle piante grasse.

Un’altra pianta da appartamento veramente facile di cui prendersi cura è la tillandsia. Originaria del Centro America, ha la caratteristica di non avere radici sotterranee.

Inoltre è capace di assorbire l’umidità nell’aria arrampicandosi su altri alberi, rocce, ma anche elementi dell’ambiente cittadino. La tillandsia non richiede molta acqua né un vaso, quindi possono essere facilmente appese.

Per continuare con altre varietà di piante che non richiedono trattamenti complessi, ecco la violetta americana. Se si desidera un po’ di colore, quindi delle piante con fioritura, la Saintpaulia è perfetta. Si adatta ai climi asciutti ma non vuole sole diretto. L’unico accorgimento è che non depositi dell’acqua sul fondo del vaso. Può fiorire in vari momenti dell’anno e i suoi fiori sono di un viola acceso.

La Dracena o tronchetto della felicità è una delle piante ornamentali e da appartamento più acquistate. Proveniente da climi caldi e umidi, è perfetta per l’appartamento. Va posizionata in una zona luminosa e lontano da correnti di aria. Anche la dracena ha mille varietà dai colori differenti. Può anche non avere un vaso. Infatti, spesso viene tenuta appesa tramite una sfera creata dai fiorai specializzati.