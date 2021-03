Le orchidee sono tra le piante d’appartamento più amate e diffuse nelle nostre case. Come già spiegato in questo articolo, ci sono degli accorgimenti che possiamo adottare per avere le orchidee sempre fiorite usando scarti di frutta e verdura. Oggi vogliamo spiegare altri metodi da mettere in pratica per avere sempre tanti fiori. Infatti, se le orchidee non fioriscono più dobbiamo comportarci in questo modo.

Muschio e fibra di cocco

Se la nostra orchidea smette di regalarci dei fiori, possiamo estrarla dal vaso ed avvolgere le sue radici nella fibra di cocco e nel muschio. La fibra di cocco è un ottimo sostituto della torba: infatti il suo ph (una volta immerso in acqua) è superiore a quello della torba. Essa facilita la capacità drenante del terreno e favorisce la radicazione delle piante. Il muschio, invece, è utilizzato come substrato che aiuta a trattenere l’umidità. La loro azione combinata permetterà di far fiorire nuovamente le nostre orchidee. Consigliamo infatti di lasciare la nostra pianta a mollo con muschio e fibra di cocco per almeno due giorni per ridare loro nuova vita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Creare un substrato nutriente

Un altro metodo efficace è quello di creare un substrato nutriente per le radici. Se le orchidee non fioriscono più dobbiamo comportarci in questo modo: possiamo utilizzare la fibra di cocco, della generica corteccia e i semini dell’anguria. Per farlo, preleviamo i semi dall’anguria e li mettiamo in un mortaio. Li frantumiamo, tagliamo pezzetti di corteccia e pestiamo con il pestello anche questi. Mettiamo questo trito grossolano dentro il vaso che andrà a contenere la nostra orchidea. Dopo aver poggiato l’orchidea nel vaso sul nostro composto, annaffiamola ed attendiamo che il nostro mix ne favorisca la crescita dei fiori.

Ghiaccio

L’ultimo metodo che consigliamo di mettere in pratica è quello di creare del ghiaccio utilizzando la buccia della banana. Dopo aver preso la buccia di una banana ed averla tagliata a tocchetti, la mettiamo in ammollo nell’acqua per circa un’ora. Dopodiché, la filtriamo rimuovendo le bucce e la versiamo nelle formine per creare i cubetti di ghiaccio. Quando i cubetti saranno pronti, potremo metterne un paio sul terriccio una volta alla settimana. Questo permetterà di abbassare la temperatura delle radici e di far crescere fiori forti e rigogliosi.