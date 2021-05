Errori che distrattamente si commettono durante le pulizie della casa e a volte costano anche molto in perdite di tempo e stress.

Anche se necessarie e fondamentali, le pulizie della casa sono davvero una pratica impegnativa e importante e non sempre di facile attuazione.

Per avere una casa pulita e igienizzata, bisogna porre attenzione a piccoli e banali errori che potrebbero non solo compromettere la riuscita delle faccende ma anche far perdere del tempo decisamente inutile.

A volte per mancanza di voglia o di tempo non si dà la giusta attenzione a dettagli e accorgimenti che saranno la fonte di un maggior accumulo di polvere e sporcizia.

Poiché dalle pulizie non è possibile astenersi, l’unica cosa che le può facilitare è quella di provare ad evitare di commettere alcuni banali ma frequenti errori.

Stesso panno

Un classico errore è quello di utilizzare lo stesso panno per la pulizia dei diversi ambienti della casa.

Cosa assolutamente da evitare per non trasferire batteri e sporcizia da una superficie all’altra.

Sarebbe opportuno adoperare uno straccio diverso per ogni ambiente magari servendosi di colori differenti.

Usare lo spolverino di piume

Un errore da evitare è quello di usare lo spolverino di piume, poco adatto in quanto alza solo la polvere spostandola da una parte all’altra senza catturarla. Migliore è indubbiamente il panno in microfibra o in cotone.

Non pulire gli strumenti per la pulizia

Scope elettriche, scope con setole, stracci e panni essendo stati per diverso tempo a contatto con sporcizia e germi hanno bisogno di essere puliti accuratamente.

È necessario prima di riporre la scopa di rimuovere dalle setole tutti i residui di sporcizia e polvere.

Per le scope elettriche bisogna cambiare periodicamente sacchetti e filtri oltre che provvedere alla loro pulizia.

Panni e stracci dovrebbero essere lavati dopo ogni utilizzo, mentre le spugnette andrebbero lavate e igienizzate, ad esempio nel microonde, anch’esse regolarmente dopo i vari usi.

Iniziare a pulire dal basso

È fondamentale quando si svolgono le faccende domestiche iniziare a pulire sempre dall’alto, scendendo poi sui vari ripiani e superfici, fino ad arrivare al pavimento. L’ultimo che dovrà essere spazzato e lavato

Spruzzare i detergenti direttamente sulle superfici

Da evitare assolutamente di spruzzare direttamente sulle superfici di tv, pc e tablet detergenti non idonei che potrebbero solo macchiare e danneggiare gli schermi.

In realtà per tutte le superfici i detergenti dovrebbero essere spruzzati prima sul panno e poi ripassati sulle parti da pulire.

Ecco dunque gli errori che distrattamente si commettono durante le pulizie della casa e a volte costano anche molto in perdite di tempo e stress.

