Le cene estive possono essere un vero trionfo di gusto. Pietanze fresche, digeribili, ma allo stesso tempo saporite e soddisfacenti. L’unico problema è incappare sempre nei soliti piatti:

pasta fredda, insalata di riso, prosciutto e melone, insalata mista o grigliate miste.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il formaggio viene spesso associato alla dieta invernale, tuttavia ci sono varie alternative anche per la stagione calda. Ma per non finire sullo stesso stracchino, c’è un’idea curiosa.

Ecco il formaggio prelibato fai da te perfetto per l’estate e da preparare in 3 semplici passaggi.

Ricotta cotta

Questa ricetta è una vera squisitezza e permette di realizzare facilmente un formaggio a pasta morbida ma soda.

Ingredienti:

a) ricotta fresca di pecora 400 grammi;

b) erbe aromatiche fresche miste (prezzemolo, timo, menta, rosmarino) 200 grammi;

c) paprika piccante o affumicata q.b.;

d) curcuma in polvere q.b.;

e) pepe nero q.b.;

f) sale q.b.;

g) olio evo q.b.

Procedimento

Ecco il procedimento in 3 passaggi.

1 – Scolatura e condimento

Per prima cosa bisogna far scolare accuratamente la ricotta, meglio sotto peso, e ci vorrà almeno un’ora. Nel mentre tritare tutte le erbe aromatiche molto finemente.

Prendere una teglia da forno e metterci della carta forno.

Quando la ricotta avrà perso tutta l’acqua, capovolgerla sulla carta forno.

A questo punto bisogna cospargerla con il trito di erbe e con le spezie in modo che risulti condita in modo uniforme. Da ultimo aggiungere il sale e un filo d’olio.

2 – Cottura

Accendere il forno a 80 gradi e inserire la ricotta.

Dovrà cuocere per almeno 3 ore.

Trascorso questo tempo, si consiglia di alzare il forno a 200 gradi per 10 minuti, in modo da creare una crosta croccante.

3 – Riposo

Una volta tolta dal forno, bisogna lasciarla raffreddare a temperatura ambiente. Quando è stemperata, va coperta con la pellicola e messa in frigo, dove dovrà stare per almeno 3 ore.

Trascorso questo tempo, si potrà servire e farsi travolgere dal gusto e dalla freschezza.

Dunque, ecco il formaggio prelibato fai da te perfetto per l’estate e da preparare in 3 semplici passaggi.